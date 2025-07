'The Apothecary Diaries', el final de la temporada 2 explicado. Qué depara el futuro a Maomao, qué pasó con Loulan y lo que podemos esperar de la temporada 3 del anime

Oficialmente la segunda temporada de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España) ha llegado a su final, pero con el éxito que ha ido amasando el anime el anuncio de que ya hay una secuela en marcha no se ha hecho demasiado de rogar.

Todavía no sabemos del todo si esta "secuela" se tratará de una película o de una tercera temporada de anime. Pero lo cierto es que la segunda temporada del anime lo ha dejado todo muy atado y encaminado una nueva etapa en el futuro.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre el final de la segunda temporada de 'Los diarios de la boticaria'

Abriendo un nuevo camino

En los capítulos finales hemos visto cómo se montaba un equipo tremendo para rescatar a Maomao y acabar con la conspiración del Clan Shi. Jinshi ha terminado revelando su identidad como el príncipe imperial y se ha llevado una cicatriz como recuerdo de todo el evento.

La relación entre los dos parece que ya por fin toma algo de carrerilla y su vínculo emocional es más estrecho, pero (para variar) Maomao y Jinshi son interrumpidos cuando parecía que ya iba a llevar a un nuevo puerto. Lo que nos lleva al siguiente punto: los niños del clan Shi.

Loulan aparentemente envenenó a Kyou y otros niños para evitar que fueran condenados a muerte por la traición del clan. Pero Maomao andaba con la mosca detrás de la oreja y pronto se reveló que en realidad habían tomado la "medicina de la resurrección" de Suirei, con lo que parecía que habían muerto pero despertaron unas horas después.

Estos niños han sido adoptados por Ah-Duo, la antigua consorte del emperador, y Suirei también queda a su cuidado. Así que dentro de toda la tragedia que ha rodeado este final de temporada, por los menos estos personajes tienen una oportunidad para una segunda vida.

Kyou es el que se quedó más afectado y ha perdido la memoria durante el incidente. Así que ahora su nuevo nombre es Chyou, y a pesar de que sufre parálisis parcial, ahora vive con Maomao y ha encontrado una nueva familia en el distrito rojo.

Un palacio muy cambiado

Y es que con todo lo que ha sucedido en el último tramo de 'Los diarios de la boticaria', el palacio imperial y el equilibrio de poder está bastante alterado. De entrada, Jinshi se ha quitado la careta de eunuco y parece que su identidad como el príncipe Ka Zuigetsu ya ha sido revelada.

Esto significa que Maomao ya no puede estar al servicio de Jinshi (porque este ya no existe), con lo que se ha mudado de vuelta al barrio rojo para servir como la boticaria de la Casa Verdigrís. Jinshi acude a verla disfrazado y los dos comparten un momento tierno (aunque un poco incómodo), dejando claro que en el futuro continuarán viéndose y que de alguna vida Maomao estará presente en la vida de Jinshi.

Aunque Maomao haya dejado el palacio, la corte tampoco se queda descuidada.: padre adoptivo Luomen ha limpiado su nombre y ha sido contratado de nuevo como médico en el palacio imperial. ¡Todo queda atado y estamos cubiertos en cuanto a botica!

Por su parte, Gyokuyou dio a luz a un niño y ahora el emperador tiene un nuevo heredero. Con el nacimiento de su hijo, Gyokuyou se convierte oficialmente en la emperatriz y da comienzo a una nueva era... aunque habrá que ver qué ramificaciones tiene esto de cara al futuro de la serie con todas las luchas de poder internas.

Especialmente porque, como ya sabemos, Jinshi/Ka Zuigetsu es en realidad el hijo biológico del emperador y no su hermano pequeño. Así que si esto se descubriese habría un problema con la sucesión y la posición de Gyokuyou y su hijo peligraría, sobre todo porque la nueva emperatriz es de origen extranjero y tiene muchos enemigos en la corte.

A la tercera va la vencida

Uno de los momentos más tristes de este final de temporada es la muerte de Loulan, quien terminó plantando cara a sus padres y yéndose en sus propios términos. Para asegurarse la ejecución y honrar de alguna manera a su madre, Loulan arañó a Jinshi y le dejó una cicatriz en la mejilla, con lo que fue tiroteada por los soldados imperiales y cayó al vacío desde un balcón.

Ahora bien, el final de 'Los diarios de la boticaria' nos deja una pequeña nota de esperanza: Loulan no está muerta. En la escena post-créditos del último capítulo se la puede ver en una ciudad portuaria, donde vende a un mercader la horquilla que le dio Maomao.

La horquilla detuvo la bala dirigida a Loulan y le salvó la vida, y ahora la antigua cortesana se prepara para su nueva vida bajo el nombre de Tamamo. Después de ser Loulan y Shishui quizás esta vez tenga más suerte como Tamamo sin estar atada a las exigencias de su clan y su familia.

¿Y qué pasa con la horquilla? Pues como ya adelantó Maomao, es una pieza muy cara y reconocible que de alguna manera encontrará su camino de vuelta a la corte. Y una vez ocurra, Maomao (y Jinshi) sabrán que en realidad Loulan sobrevivió a todo el incidente.

¿Y ahora qué?

Esta segunda temporada de 'Los diarios de la boticaria' tiene sabor a cierre, y lo cierto es que podría ser un final de serie bastante interesante. Muchos personajes se han quitado las caretas y el statu quo se ha sacudido casi por completo, con lo que ahora el anime entra en una nueva etapa muy diferente a lo que ya conocemos.

Con este cambio de escenario dejamos atrás muchos personajes recurrences, como las concubinas, las sirvientas y Xiaolan, una de las amigas más cercanas de Maomao. Por suerte, Xiaolan se despide con una carta en la que revela que ha sido contratada como sirvienta fuera del palacio imperial, y quizás podamos descubrir más sobre su nueva vida en su propio manga spin-off.

Aunque 'Los diarios de la boticaria' ha alcanzado oficialmente al manga de Nekokurage, las novelas ligeras de Natsu Hyuuga ya cuentan con 16 volúmenes. Queda muchísima historia por delante y a Maomao le espera una etapa muy diferente en la que continuar formándose como boticaria, además de muchas más intrigas y romance. Ya el teaser de lo nuevo del anime nos augura un viaje a tierras lejanas, ahora solo queda esperar que no se haga demasiado de rogar.

