¿Por qué 'Los diarios de la boticaria' tiene dos mangas? Cuál es la versión del anime y cuáles son sus principales diferencias

Con el lanzamiento de su anime en otoño de 2023, 'Los diarios de la boticaria' ('Kusuriya no hitorigoto') se ha vuelto increíblemente popular e incluso se ha convertido en el tercer manga más vendido de Japón en lo que va de 2024. Eso sí, en realidad ponerse al día con 'Los diarios de la boticaria' no es tan fácil, porque existen varias versiones de la misma historia con diferentes giros e incluso tono narrativo.

Pero empezando por la base, todas parten de la misma: Maomao es una boticaria que lleva toda su vida perfeccionando sus habilidades, hasta que un día es raptada por unos bandidos y vendida al Palacio Imperial. Una vez allí su objetivo es pasar desapercibida y cumplir con su trabajo para poder volver a casa, aunque pronto es fichada por un eunuco llamado Jinshi para resolver diferentes misterios por el palacio, empezando por la extraña enfermedad que han contraído los hijos del Emperador.

Novelas no tan ligeras y mangas varios

'Los diarios de la boticaria' empezó a publicarse originalmente como una serie de novelas escritas por Natsu Hyuga. Esta publicación arrancó de manera online en 2011 en la web Shosetsuka ni Naro, aunque se publicó en versión impresa con ilustraciones de Megumi Matsuda con un único volumen. Curiosamente, estaban dirigidas a una demografía femenina.

Después de esta novela al uso vinieron las novelas ligeras, que no necesariamente significa que sean cortas y fácil de digerir, pero se publican en un formato muy pequeño y manejable con calendarios frecuentes de publicación. En 2014, nuestra boticaria saltó a novela ligera con ilustraciones de Touko Shino y en este formato dirigido a un público masculino ya cuenta con 15 volúmenes.

Aquí es donde empiezan las curvas, porque hay dos series de mangas diferentes basadas en estas novelas ligeras y en las novelas originales de Hyuga. La primera adaptación arrancó en mayo de 2017 en la revista Monthy Big Gangan de Square Enix, con un guión de la propia Hyuga e Itsuki Nanao e ilustraciones de Nekokurage.

Por ahora esta versión del manga cuenta con 13 volúmenes y es de publicación mensual, y a pesar de que sus fans son mayoritariamente mujeres está dirigida a hombres adultos (demografía seinen). Y de esta versión del manga de 'Los diarios de la boticaria' es de donde salió la serie de anime que se puede ver en Crunchyroll.3

La otra versión del manga se llama 'Kusuriya no Hitorigoto: Mao Mao no Kōkyū Nazotoki Techō' y empezó a publicar en agosto de 2017 en la revista Monthy Sunday Gene-X de Shogakukan, también de corte seinen. Desde entonces ha acumulado 18 volúmenes, y también cuenta con guión de Hyuga aunque las ilustraciones son de Minoji Kurata.

¿Por dónde pillamos esto?

Tras el éxito del anime, muchos fans se han encontrado con el percal de las diferentes versiones del manga... Y la verdad es que muchos han terminado leyéndose las dos a la vez porque las historias se pueden seguir de manera complementaria.

A grandes rasgos, la historia y la trama principal es la misma, y ambos mangas adaptan a un formato con viñetas la trama de las novelas ligeras. La gran diferencia es la manera en la que lo hacen.

El manga de Nekokurage es el que más tirón internacional ha tenido, y de hecho en España se publica de la mano de ECC, especialmente gracias a la serie de anime. En general esta versión de 'Los diarios de la boticaria' avanza la trama mucho más rápido, aunque para lograr este ritmo más ligero también se deja algunos detalles en el tintero que see expanden mejor en las novelas originales.

El dibujo de Nekokurage se considera más atractivo, y también se hace un mayor énfasis en el aspecto romántico del manga, ya que sobre todo se centra en dar mucho más peso al desarrollo de los personajes y sus relaciones.

Sin embargo, los fans consideran que el manga de Kurata es más fiel a las novelas ligeras originales y se desvía menos del material y las tramas... Aunque por desgracia lleva un ritmo muchísimo más lento y puede hacerse más lento de leer. Aunque para los fans del aspecto de novela de misterio de 'Los diarios de la boticaria', esta versión puede ser más interesante por centrarse más en los diferentes casos y situaciones que investiga Maomao.

¿Por qué nos juntamos con estas dos diferentes versiones? Pues ni siquiera la autora lo tiene claro. Cuando le preguntó un fan en 2021, la propia Hyuga respondió "Yo tampoco lo sé, me confundió mucho".

La respuesta más plausible parece que fue simple: sacar más tajada y no poner todos los huevos en la misma cesta. 'Los diarios de la boticaria' fue increíblemente popular en su versión online, así que cuando la editorial Shufunotomo publicó la novela en físico y comenzó a lanzar las novelas ligeras, no quería cerrarse a ninguna adaptación.

Por eso cuando varias editoriales mostraron interés en desarrollar un manga, Shufunotomo no concedió ninguna exclusiva y tanto Square Enix como Shogakukan pudieron publicar sus propias versiones con apenas unos meses de diferencia. Ahora parecía que quizás Shogakukan se habría desmarcado tras el escándalo que rodea a la dibujante Nekokurage por evasión fiscal, pero Square Enix ha querido dejar claro que no piensa desprenderse de su boticaria de los huevos de oro, y que 'Los diarios de la boticaria' no dejará de publicarse.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2024... por ahora

En Espinof | Los 27 mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming