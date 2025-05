La épica 'Ben-Hur' escondía un gran secreto a plena vista que ni siquiera Charlton Heston conocía. "No le digas nada"

Si hablamos de épicas históricas, hay pocos clásicos tan emblemáticos como 'Ben-Hur'. El film de 1959 protagonizado por Charlton Heston, Stephen Boyd y dirigido por William Wyler es una de esas películas que se han revisionado una y otra vez con los años. Un mastodonte de más de 3 horas y media que cuenta la epopeya de un esclavo en la antigua Judea. Y en aquel momento la película más cara de la historia, con ambiciosos sets y épicas escenas de acción.

'Ben-Hur' es también uno de esos iconos masculinos que han obsesionado a lo largo de la historia. Esto era en parte gracias a un reparto encabezado por Charlton Heston, héroe entre héroes y la cabeza en otras épicas como 'Los diez mandamientos' o 'El planeta de los simios'. Heston era el clásico caballero de Hollywood al que costaba un poco sacarlo de sus ideas fijas de cómo debían ser las películas.

Es exactamente la razón por la que Gore Vidal decidió guardarle un secreto crucial durante toda la producción. Aunque problemas del sindicato acabaron quitándole su crédito, Vidal fue uno de los principales guionistas de la película. Sin tener muy claro cómo podría sostener una épica tan larga con tan pocos ingredientes, pensó que la clave sería ahondar en sus dos protagonistas, añadiendo un matiz que convertiría su amistad en algo más, y que conseguiría dinámicas más interesantes. En declaraciones para el documental 'El celuloide oculto', Vidal explicaba como le contó su plan al director.

"Déjame intentar algo. Digamos que estos dos tíos, que se vieron por última vez con quince o dieciséis, han sido amantes y ahora se encuentran otra vez, y el romano quiere volver a intentarlo con Ben-Hur. Y entonces Willy se me quedó mirando con la cara pálida. Le dije, 'nunca utilizaré la palabra, no habrá nada explícito. Pero quedará perfectamente claro que Messala está enamorado con Ben-Hur."

"Chuck se derrumbará"

Pese a sus reticencias iniciales, Wyler acabó aceptando, admitiendo que era mejor que lo que tenían, y también sabrían que aceptaría Stephen Boyd. Era Heston al que no habría manera de convencerlo. "Me dijo, habla con Boyd. No le digas nada a Heston, porque Chuck se derrumbará. Yo me encargo de él."

Es aquí donde la película gana una lectura completamente diferente para los implicados. Con instrucciones secretas distintas, para Heston la película era una época histórica donde podía lucir su cara de héroe e inspirarse en clásicos como Francis X. Bushman. Mientras que Boyd tuvo ocasión de explorar otro lado emocional de su personaje. Para Vidal es una dicotomía tan evidente como divertida, y les permitió que todo el mundo saliera ganando en aquel momento.

El tiempo dejó claro que hicieron bien en ocultarle a Heston este elemento de la trama, porque cuando eventualmentte lo descubrió no le hizo ninguna gracia. En una pelea que se libró a través de cartas en los periódicos, el actor minusvaloró el papel de Vidal en el guion, diciendo que había sido en realidad poca cosa y afirmando que esas afirmaciones de un supuesto subtexto homosexual en la película "le irritaba muchísimo". Ambos no consiguieron acabar de buenas, pero Vidal se acabó quedando con la última palabra, refiriéndose a él como "el portavoz de la asociación nacional del rifle".

