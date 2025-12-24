El final explicado de 'Pluribus'. Los responsables de la serie de Apple TV desvelan el plan original con el cierre de la temporada 1

Nochebuena y antes de que ya el ajetreo navideño nos engulla, es momento de ponernos con el finalazo que ha tenido la temporada 1 de 'Pluribus'. Titulado 'La chica o el mundo', el episodio nos ha llevado por el esperado encuentro entre Manousos (Carlos-Manuel Vesga) y Carol (Rhea Seehorn) y, como imaginábamos, las cosas se complican. Por supuesto, a partir de aquí spoilers.

Un tenso encuentro

El primer acto nos lleva al barrio de Carol, donde llega Manousos con su ambulancia y ya las cosas empiezan a torcerse. No tanto por la barrera del idioma sino porque el paraguayo no se fía ni de su sombra. En la línea entre la suspicacia extrema y la paranoia, para él ellos no son personas sino ladrones de cuerpos. Una visión que no distaba mucho a la que tenía Carol desde el principio pero que, más de dos meses después, ha cambiado.

Más allá de las diferencias, el punto de ruptura definitivo fue ver cómo Manousos somete a uno de los Otros a una suerte de tortura. Haciendo también sufrir al resto, Zosia (Karolina Wydra) incluida. Los otros deciden irse, al igual que lo hicieron semanas antes cuando Carol drogó a Zosia pero esta vez, Carol se va con ellos.

Será en una suerte de luna de miel cuando tendremos una de las grandes revelaciones del episodio: quiera o no, los Otros quieren convertir a Carol sea como sea. Para ello tienen un plan B: usar los óvulos congelados de la protagonista para sacar las células madre que necesitan. Algo que provoca el punto de ruptura.

«No necesitan el consentimiento para convertir a la gente», aclara la guionista y productora ejecutiva Alison Tatlock recordando que la premisa de la serie es que han convertido en el primer episodio a todos quieran o no, besando y fumigando y demás estrategias. «Lo que necesitan es el consentimiento para meterse en el físico de alguien», continúa.

Claro, aquí con los óvulos han encontrado el vacío legal pertinente ya que es algo que ya está fuera del cuerpo de Carol. Y es que el creador de la serie Vince Gilligan describe a estos "Otros" como muy sibilinos y cuidadosos en el habla, como si fueran abogados:

«La pregunta específica que se les dio, que se respondió a través de un letrero luminoso en ese casino hotel de Las Vegas, fue "¿Es cierto que necesitáis nuestras células madre?" Y la respuesta fue sí. Entonces Carol preguntó, "Es también cierto que para recoger esas células madre necesitáis pincharme una aguja en mi cadera?" Fueron muy cuidadosos sobre cómo se expresaron. Es como en el episodio 2 cuando uno de los personajes dice "Entonces, ¿sois vegetarianos?" Hay una pequeña pausa y Zosia dice "Preferiríamos ser vegetarianos, sí". El como responden a preguntas es muy a lo Perry Mason, muy propio de abogados. Pero nada ha cambiado literalmente.»

Al final del episodio vemos regresar a una Carol despechada en un helicóptero. ¿Qué carga ese helicóptero?: una bomba atómica. Tal como bromeó Carol de pedir unos episodios atrás. Sin embargo, esa declaración de guerra abierta no era el plan original. Se cambió tras un afortunado apunte en lo que empezaban a rodar el episodio:

«Teníamos un final que era perfectamente bueno. Habría sido satisfactorio pero no tan satisfactorio. Y nos dieron un apunte. Sabes eso de cómo los ejecutivos siempre dan notas estúpidas. De hecho, Apple y Sony dijeron "¿hay un final incluso mejor?" Y escuchamos y estoy feliz de que nos diesen esa nota. Logró un final mejor.»

Un final alternativo

Según desgranan, el final iba a ser algo distinto, con Carol igualmente en contra de los otros pero con un plan menos nuclear y más sutil, con la protagonista infiltrándose como una suerte de agente doble y colaborando con Manousos.

«Más allá de que la bomba atómica no formaba parte de ello, no iba a ser guerra abierta. Fue tipo "voy a continuar siendo una agente doble." Era encubierto. Incluso antes de recibir la nota pensamos "¿Es este el modo más satisfactorio de proceder?, ¿nos lo creemos?"»

Que ¿por qué le dan la bomba atómica?: está, simplemente, en la misma naturaleza de la Unión.

«Buena pregunta. Contienen multitudes. Es esta tensión constante entre querer hacerla feliz [y protegerse a sí mismos]. Por muy horrible y destructiva que sea una bomba atómica, claro, no quieren que ella la detone. Pero si lo hiciera, una bomba atómica no sería el fin del mundo.»

