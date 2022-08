El final de 'Better Call Saul' es perfecto y un cierre para este universo aún mejor que el de 'Breaking Bad'

'Better Call Saul' era una serie que parecía condenada a ser poco más que una extensión de 'Breaking Bad'. Y probablemente así habría acabado de no ser porque sus responsables fueron encontrándola sobre la marcha. Claro que tenía virtudes al principio, pero también tengo claro que la primera temporada es la peor de todas -y aún así ya era bastante buena-. Y también que la sexta ha sido la mejor.

Si algo ha limitado a 'Better Call Saul' hasta ahora, ha sido precisamente el hecho de que mucha historia estaba fijada de antemano, y es que ya sabíamos que ciertos personajes no podían morir o desaparecer sin dejar rastro. Estos últimos episodios de 'Better Call Saul' han dejado atrás esa limitación y han servido para dar un cierre a este universo aún mejor que el que nos dio 'Breaking Bad' en 2013 -y, obviamente, muy superior a lo que fue 'El Camino: Una película de Breaking Bad'-.

Todo brilla

Esta crítica contiene spoilers del episodio final de 'Better Call Saul'

Soy consciente de que decir que algo es perfecto es una exageración, porque siempre hay algún margen de mejora, por mínimo que sea. Eso no quita para que no tenga problemas en hablar del final de 'Better Call Saul' en esos términos, ya que había infinitas opciones y los responsables de la serie han dado con un genial punto de equilibrio para que todo resulte plenamente satisfactorio tanto en lo puramente argumental como en lo emocional.

El principal eje de la serie siempre fue la progresiva transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman. Hubo infinidad de momentos en los que parecía que el personaje interpretado magníficamente por Bob Odenkirk ya había dado el paso definitivo, pero fue su dolorosa ruptura con Kim lo que terminó de impulsarle y lo que ahora ha servido para conseguir una relativa redención.

Y es que esa confesión en el juzgado no se siente tanto como que lamente todo lo que ha hecho como que él mismo sabe el impacto que tuvo en Kim, siendo eso lo que realmente siente. Además, la serie conoce muy bien a su protagonista y sabe que lo más peligroso que tiene es su dominio de la palabra y su capacidad para engatusar a cualquiera -¡si hasta casi acaba cumpliendo una pena ridícula teniendo en cuenta todo lo que hizo!-, algo que aquí usa simplemente para soltar toda la carga que ha sido para él ejercer como Saul Goodman.

El final que necesitaba 'Better Call Saul'

Todo eso, y otros detalles como la aparición de Bryan Cranston recordando lo único que Walter White realmente lamentaba, lleva a que ese final se sienta como un cierre impecable. Tanto Jimmy como Kim van a tener que seguir respondiendo por lo que hicieron -él ya en la cárcel por tantos años que seguramente acabe muriendo allí y ella con la sombra de una enorme demanda civil-, pero ambos están en paz consigo mismos.

¿Una mera redención para dos personajes que no está del todo claro que lo merezcan? Para nada en lo referente al resto, pero sí para ellos mismos. La cuestión es que llegaron a ese punto en momentos diferentes, con el personaje interpretado por Rhea Seehorn, el gran descubrimiento de 'Better Call Saul' que lleva años dándonos una interpretación merecedora de cualquier premio televisivo existente, haciéndolo antes. El final no deja de ser una forma de que tanto Jimmy como Kim vuelvan a estar en sincronía, de ahí que se sienta mucho más optimista de lo que realmente es. Bueno, eso y que no tiene lugar ningún tiroteo masivo como el del último episodio de 'Breaking Bad'.

Hay más detalles destacables en el último episodio de la serie como la aparición sorpresa de Betsy Brandt o cómo atan pequeños cabos sueltos que quedaron al final de 'Breaking Bad' -aunque eso se estaba haciendo desde hace varios episodios-, pero hace tiempo que lo realmente esencial de la serie eran Jimmy y Kim, una relación fruto de las dudas de sus responsables sobre hacia dónde querían llevar 'Better Call Saul', una serie que ahora carecería de todo sentido sin todo lo que eso nos ha aportado. La guinda es que también se acuerdan del hermano de Jimmy (Michael McKean), la otra relación realmente clave en su vida y que en su momento fue aún más importante que su vínculo con Kim.

En resumidas cuentas

El final de 'Better Call Saul' es una maravilla, el perfecto broche de oro para una serie que no ha dejado de crecer temporada a temporada hasta el punto de acabar superando a 'Breaking Bad', algo que en su momento parecía simplemente imposible. Ahora solamente espero que cumplan su palabra de dejarlo aquí o que si vuelven más adelante a este universo, sea para superarse a sí mismos.