'Better Call Saul': todo lo que sabemos sobre la temporada 6 y final de la precuela de 'Breaking Bad' con Bob Odenkirk

'Better Call Saul' nació como una simple precuela de 'Breaking Bad' para acabar convirtiéndose en una de las mejores series de los últimos años. Sin embargo, todo lo bueno se acaba y ya se anunció que la temporada 6 va a ser también la final. Dividida en dos partes, la despedida de Saul Goodman y compañía arrancará este próximo mes de abril.

A continuación encontraréis todo lo que se sabe hasta ahora sobre la temporada final de 'Better Call Saul', desde su fecha de estreno hasta cuándo veremos el episodio final, sin olvidarnos del reparto confirmado y un repaso a su rodaje, donde Bob Odenkirk nos dio un susto tremendo a todos.

La historia

"Devastadora", así ha definido Rhea Sheehorn la sexta temporada de la serie, de la que todavía no tenemos una sinopsis oficial. Obviamente, tendrá que lidiar con todo lo visto hasta ahora en 'Better Call Saul', y todo apunta a que Lalo Salamanca está enfurecido tras ver cómo casi acaban con él y va a hacer todo lo posible por vengarse. Todo apunta a que más de un personaje no llegará con vida al final de la serie...

Reparto y protagonistas

Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Rhea Seehorn (Kim Wexler), Patrick Fabian (Howard Hamlin), Michael Mando (Nacho Varga), Tony Dalton (Lalo Salamanca), Giancarlo Esposito (Gus Fring) y Daniel y Luis Moncada (Leonel y Marco Salamanca) reaparecen en esta temporada final dando vida a personajes ya vistos en anteriores temporadas.

Es probable que haya más regresos como el de Kerry Condon dando vida a Stacey Ehrmantraut, pero no está confirmado. Además, no descartemos tampoco la posible reaparición de más personajes de 'Breaking Bad', y es que Odenkirk ya avisó de que el final de 'Better Call Saul' va a hacer que "todos veamos 'Breaking Bad' de forma diferente"...

El rodaje

La pandemia de coronavirus provocó que el rodaje de esta temporada final de 'Better Call Saul' no arrancase hasta el 10 de marzo de 2021. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que Odenkirk sufrió un ataque al corazón en pleno rodaje el 27 de julio, lo cual llevó a que se tuviera que ajustar el calendario de grabaciones por su ausencia temporal del set para recuperarse.

El propio Odenkirk confirmó a principios de septiembre que ya había vuelto al rodaje, el cual todavía se extendió hasta febrero de este mismo año.

Tráiler, imágenes y cartel

The answer was right there this whole time. #BetterCallSaul pic.twitter.com/dPSlswZfB8 — Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 11, 2022

El tráiler debe estar ya a la vuelta de la esquina, pero por ahora solo tenemos ese pequeño avance confirmando la fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena la temporada 6 de 'Better Call Saul'?

El estreno de la sexta y última temporada de 'Better Call Saul' tendrá lugar el 18 de abril de 2022, fecha en la que se lanzarán los dos primeros episodios para luego emitir uno de forma semanal hasta el 23 de mayo, fecha en la que concluirá la primera parte.

La segunda y definitiva parte de la temporada comenzará su emisión el 11 de julio, emitiéndose entonces un capítulos cada semana hasta que la serie llegue a su fin el 15 de agosto.