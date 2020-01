'Better Call Saul' es renovada por última vez: la sexta temporada de la precuela de 'Breaking Bad' será la última

Todo lo bueno se acaba y el canal norteamericano AMC ha anunciado que ahora es el turno de 'Better Call Saul', ya que ha confirmado su renovación por una sexta temporada que también será la última de esta excelente precuela de 'Breaking Bad'.

Han sido Peter Gould y Vince Gilligan, creadores de la serie, los que han aprovechado el panel dedicado a 'Better Call Saul' durante los TCA para confirmar que la serie llegará a su fin en su sexta temporada. Además, Gould, que también ejerce como showrunner, ha comentado lo siguiente:

Desde el primer día de 'Better Call Saul', mi sueño fue contar contar la historia completa de nuestro complicado y comprometido héroe Jimmy McGill. Ahora AMC y Sony están haciendo realidad ese sueño. No podríamos estar más agradecidos a los fans y los críticos por hacer posible este viaje. El mes que viene empezaremos a trabajar en la sexta y última temporada. Vamos a trabajar muy duro para clavar el final.

Regresos para la temporada 5

Gould también desveló que la quinta temporada, que se estrena el próximo 23 de febrero, contará con la participación de varios personajes de 'Breaking Bad', concretando el regreso de Dean Norris como Hank Schrader y Steven Michael Quezada como Steven Gomez, compañero en el cuerpo de policía del primero.

Eso sí, también dejó claro que no esperemos ver ni a Walter White ni a Jesse Pinkman en esta quinta temporada. Veremos si eso cambia en la sexta, que será cuando tengan que poner toda la carne en el asador. Por su parte, Gilligan respondió que "probablemente no" ante la pregunta de si seguiría explorando el universo de 'Breaking Bad' tras la finalización de 'Better Call Saul'.

Por último, tanto Gould como Gilligan quisieron rendir homenaje al recientemente fallecido Robert Forster, quien interpreta una última vez al personaje de Ed Galbraith en la quinta temporada. Gillian destacó lo siguiente sobre él:

Siento lástima por cualquiera que nunca le conociese. Se le echa mucho de menos. Era uno de los buenos.

Vía | Variety