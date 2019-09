Hay profesiones como médico, policía o abogado que suelen tener mucha representación en la pequeña pantalla. Al público les gusta ver sus aventuras, por lo que las diferentes cadenas y plataformas siguen confiando en nuevas propuestas que giren a su alrededor.

En esta ocasión vamos a centrarnos en los picapleitos, ya que a continuación encontraréis las 11 mejores series de abogados en Netflix, HBO, Amazon y Movistar. ¡Vamos allá!

'American Crime Story: El pueblo contra O.J. Simpson'

Tarda algo en llegar, pero el juicio por asesinato contra O.J. Simpson es el eje principal de esta adictiva miniserie en la que Courtney B. Vance lo borda como Johnnie Cochran, aunque lo más justo sería destacar el gran trabajo de todo el reparto de esta miniserie.

La puedes ver en Netflix

'Better Call Saul'

El magnífico spin-off y precuela de 'Breaking Bad' explora de forma sobresaliente cómo un peculiar abogado se convierte en el implacable Saul Goodman. Impecable desarrollo de personajes, acabado técnico de primera y una puesta en escena intachable en la que los responsables de la serie aplican todo lo que aprendieron en 'Breaking Bad'.

La puedes ver en Netflix y Movistar

'Cómo defender a un asesino'

Una de las series más populares avaladas por Shonda Rhimes, aunque en este caso no sea ella su creadora. Contar con Viola Davis como principal protagonista es todo un aval para la historia de una inteligente abogada que además ejerce como profesora de derecho, por lo que sus alumnos también tienen un peso notable en la trama.

La puedes ver en Netflix

'Daños y perjuicios'

Un intenso thriller judicial repleto de sorpresas y que se apoya principalmente en la química entre Glenn Close y Rose Byrne, sin olvidarnos tampoco del gran talento de ambas por separado, aunque tampoco conviene desmerecer al resto del reparto. Un cuidado acabado técnico y un inteligente uso de los saltos en el tiempo son otras de sus virtudes.

La puedes ver en Amazon

'Goliath'

Billy Bob Thornton lleva unos años de lo más suculentos en la pequeña pantalla. A la magnífica primera temporada de 'Fargo' hay que sumar por ejemplo este drama judicial en el que un abogado venido a menos que acepta un caso contra el mejor cliente del bufete que ayudó a sacar adelante. Además, Thornton está muy bien acompañado en esta serie creada por David E. Kelley -incomprensible que 'Ally McBeal' o 'El abogado' no estén disponibles en ninguna de estas plataformas-.

La puedes ver en Amazon

'Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales'

He dudado sobre la conveniencia de incluir una obra que probablemente encaje más como "serie de policías", pero esta longeva franquicia televisiva se ha caracterizado siempre por dedicar sus capítulos a dar con el culpable para posteriormente procesarlo ante la ley. Además, este spin-off cuenta con la presencia de Mariska Hargitay, nominada en multitud de ocasiones al Emmy por su trabajo.

La puedes ver en Amazon

'Sé quién eres'

Un respetado abogado sufre de amnesia tras verse implicado en un accidente de tráfico en este potente thriller que esconde multitud de sorpresas en este potente thriller de Pau Freixas dividido en apenas 16 episodios. Si os quedáis con ganas de más tras verla, tiene secuela en forma de novela, toda una rareza en la ficción española.

La puedes ver en Amazon

'Suits'

Una presencia fija cuando aparecen las listas de series más descargadas del año -y no es habitual encontrar muchas comedias en ella- pero de la que luego se tiende a hablar bastante poco en el mundo de los amantes de la ficción televisiva. Todo comienza con un joven que se hace pasar por otros en sus exámenes de Derecho que conoce a un brillante abogado que queda fascinado con su actitud y decide contratarlo para su bufete sin tan siquiera haber terminado la carrera.

La puedes ver en Netflix

'The Good Fight'

Con el spin-off de 'The Good Wife' sucede algo similar a lo que pasa con 'Better Call Saul': sus responsables han perfilado tanto las virtudes en la primera serie que les cuesta muy poco reproducirlas en unas series que sobre el papel podrían parece innecesarias. Arranca un año después del final de 'The Good Wife' y el nuevo bufete al que se une Diane Lockhart está muy marcado por la presidencia de Donald Trump.

La puedes ver en Movistar

'The Good Wife'

Empezó como un procedimental muy solvente con un estupendo reparto y fue evolucionando hasta convertirse en una de las mejores series que hubo en emisión durante muchos años. Todo comienza con Alicia Florrick volviendo a ejercer como abogada y a partir de ahí se alternarán magníficos casos semanales con una casi impecable evolución de su historia y el resto de personajes.

La puedes ver en Netflix

'The Night Of'

Una sobresaliente miniserie apoyada en el gran trabajo de Riz Ahmed y John Turturro, sus dos protagonistas. El primero como sospechoso de asesinato que confiesa no haber cometido y el segundo como el abogado que acepta llevar su caso. 'The Night Of' es remake de una serie británica y fue recibido con un aplauso unánime con todo merecimiento.

La puedes ver en HBO