'Better Call Saul' cierra su excelente temporada 5 preparando el camino para el final de la serie

Era hasta cierto punto inevitable que ‘Better Call Saul’ viviese en todo momento a la sombra de ‘Breaking Bad’. A fin de cuentas, no deja de funcionar como precuela de una de las mejores series de televisión de todos los tiempos y desde el primer momento tenía que responder a unas expectativas injustas de ofrecer algo al mismo nivel que el punto álgido de la historia de Walter White.

Y es que ‘Breaking Bad’ tampoco fue siempre igual de apasionante, pero fue creciendo de forma paulatina hasta cerrar su historia de forma inmejorable. Ese es el mismo camino que parece estar siguiendo ‘Better Call Saul’, la cual acaba de cerrar su quinta y penúltima temporada con un sensacional episodio que da varias pistas sobre lo que podemos esperar en la despedida de la serie.

Cuidado con los spoilers a partir de aquí

El cambio de Kim

Recuerdo pensar al final de la cuarta temporada que la decisión de ejercer como Saul Goodman iba a ser un paso irreversible para el personaje interpretado a la perfección por Bob Odenkirk, pero a la hora de la verdad no fue para tanto. El principal motivo de ello ha sido tener a Kim a su lado, pero esta quinta temporada ha sido ella la que ha tenido una evolución más que notable, alcanzando su punto álgido con esa maravillosa escena en la que ponía en su sitio a Lalo cuando todo parecía que iba a acabar como el rosario de la aurora.

En ‘Imperdonable’ se termina de completar a su manera el cambio que ha sufrido el personaje encarnado de forma impecable por Rhea Seehorn -totalmente inexplicable a día de hoy que ni siquiera haya sido nominada al Emmy por su Kim-, pues su confianza toca techo pero también su actitud hacia la vida. De trabajadora incansable dedicada a sus clientes a sopesar seriamente hundir la carrera de Howard en beneficio propio en un movimiento que incluso Jimmy descarta porque no cree que se lo merezca.

A lo largo de esta quinta temporada se habían ido introduciendo cambios en su mentalidad como aceptar seguir los métodos de Saul en un caso o directamente sabotear desde dentro a Mesa Verde, pero era ella misma la que ponía los límites. La serie supo reflejar muy bien ese click interior que sufre y es ahora cuando estamos viendo la persona en la que se ha convertido. Y el hecho de pasar de brújula moral a querer ir incluso más allá que el protagonista está claro que va a acabar volviéndose en su contra.

A fin de cuentas, nunca hubo rastro alguno de Kim en ‘Breaking Bad’ y desde el principio todos nos olíamos que las cosas iban a acabar mal para ella. Con la promesa de que solamente queda una temporada más por delante -que esperemos que no tarde tanto en llegar como la quinta-, la duda pasa a ser qué le va a pasar exactamente y no cuándo. Tiene que ser a raíz de eso cuando la transformación de Jimmy en Saul Goodman sea completa, porque del mismo modo que servía de freno, será entonces cuando ya no tenga nada que perder ni a lo que agarrarse.

La no muerte de Lalo

Tanto ‘Breaking Bad’ como ‘Better Call Saul’ no se han caracterizado nunca por echar mano de forma continuada de la acción, pero siempre lo han bordado cuando tocaba. Buena prueba de ello tuvimos en el intensísimo episodio ‘Camello’ y en ‘Imperdonable’ hemos tenido otra ración con la emboscada de la que el personaje interpretado por Tony Dalton logra salir con vida, pero no así todos sus seres queridos.

No me extenderé en todo lo que le precede, desde la prueba de que Fring ve que no hay otro remedio reflejada en el dinero que su aliado puede entregar al Don en comparación con lo que le da Lalo hasta la angustia que el Nacho Varga ha de reflejar solamente cuando nadie está presente y cómo ha de modular sus reacciones en compañía de Lalo y los suyos. Intachable cómo sabe reflejar todo eso Michael Mando.

A su manera, eso sirve también para mostrar a un Lalo Salamanca más relajado, algo que se presentaba como la oportunidad perfecta para acabar con él. De pura casualidad logra evitar una muerte segura para luego demostrar sus grandes habilidades liquidando al todo el escuadrón de mercenarios que Fring había mandado para acabar con él. Son unos minutos llenos de tensión en los que los responsables de la serie vuelven a demostrar un gran uso de la puesta en escena en lo referente al uso de los espacios.

Y es que aquí lo que se buscaba no era lo espectacular, sino una explosión seca de la violencia que a su vez sirviera para poner al personaje a otro nivel. Ni siquiera necesita que le confirmen sus sospechas sobre quién está detrás de todo esto. Ni siquiera hace falta más que verle dejando atrás lo sucedido con una furia evidente para saber que la calma ha saltado por los aires y que nos espera una sexta temporada en la que van a saltar chispas. Lo mejor de todo es que incluso aunque sepamos quién va a ganar/sobrevivir, la serie ha demostrado una brillantez inusual para hacernos sufrir por esos personajes…

En resumidas cuentas

‘Better Call Saul’ sigue creciendo en una excelente quinta temporada que nos va preparando para el final de la serie. Puede que sepamos qué personajes van a seguir adelante en el universo iniciado por ‘Breaking Bad’, pero eso no quita para que estemos deseando verlo. En mi parte tengo especial curiosidad por ver qué acaba siendo de Kim, un personaje que nació como poco más que un complemento para el protagonista y que se ha convertido en uno de los mejores aspectos de toda la serie.