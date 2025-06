85 años, 50 películas y un Óscar. El gran Al Pacino se une a un biopic basado en una de las familias más legendarias del mundo del motor

Bobby Moresco parece haber desarrollado un fijación de lo más peculiar cuando se cumplen dos décadas de la película que le convirtió en uno de esos one hit wonders que afloran en Hollywood cada cierto tiempo. Y es que, después de ganar el primer y único Oscar de su carrera por el guión de 'Crash' —la mala—, el director, productor y escriba ha sacado a relucir un inesperado gusto por el automovilismo que se traducirá no en uno, sino en tres biopics cinematográficos.

Estrella a las cuatro ruedas

Después de la solvente —sin más— 'Lamborghini: El hombre detrás de la leyenda', en la que Frank Grillo dio vida al fundador del prestigioso fabricante automovilístico, Moresco volverá a sumergirse en el mundo de las cuatro ruedas con 'Maserati: The Brothers', una nueva cinta biográfica que —sorpresa—, radiografiará la vida de la familia tras los codiciados —y carísimos, todo sea dicho— vehículos de origen italiano.

Por supuesto, un cineasta ganador del Óscar tiene que rodearse de un reparto a la altura, y el último fichaje de la producción ha sido el de una leyenda que también tiene una de las preciadas estatuillas doradas en el bolsillo. Este no es otro que un Al Pacino que, a sus 85 años y después de acumular la friolera de 65 créditos en producciones de todo tipo —incluyendo la brillante 'Esencia de mujer' que le dio el premio de la Academia—, sigue al pie del cañón.

En 'Maserati', tal y como recoge Variety, Pacino interpretará al empresario Vincenzo Vaccaro, quien apoyó financieramente a la familia titular como inversor de la compañía durante sus primeros pasos tras su fundación en Boloña en 1914. Junto a él, el reparto quedará completo por nombres como los de Gina La Piana, Tatiana Luter, Jessica Alba, Andy García, Salvatore Esposito y un Anthony Hopkins que volverá a compartir pantalla con el bueno de Al tras la 'Corrupción y poder' de Shintaro Shimosawa.

Pero ojo, porque además de 'Maserati: The Brothers', que tiene previsto su estreno mundial en el otoño de este 2025, Bobby Moresco ya trabaja en el guión de un nuevo biopic ambientado en el mundo del motor centrado en 'Bugatti', subtitulado como 'The Genius'. Por escuderías, desde luego, no será.

