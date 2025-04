Al Pacino recibió presiones para no hacer este polémico thriller. Ahora es uno de los más reivindicados de su carrera: ‘A la caza’

Es inevitable. No podemos resistirnos a establecer conclusiones prematuras ante algo que incluso es solo un anuncio, como puede ser la premisa de una película que todavía se encuentra en desarrollo. Incluso aunque a nadie la agrada la sensación de que le cierren la boca, seguimos tendiendo a ese impulso como si fuera instinto de supervivencia.

Claro está que el cine es siempre un proceso, que no es sólo de qué trata sino cómo decide tratarlo. La evolución de la idea a través de las herramientas y el proceso creativo pueden llevar a un resultado inesperado y remarcable más allá de lo que alguien pueda imaginar de primeras. O, al menos, no sea el desastre que algunos esperaban con ‘A la caza’.

Cazar cueste lo que cueste

Una de las películas mas polémicas de Al Pacino desde su concepción, con columnas de opinión y protestas ciudadanas intentando paralizar el rodaje de la misma en cuanto se supo que trataría el crimen en la vida nocturna y sadomasoquista de ciertos locales gays. Pero William Friedkin ha terminado dando una película reivindicada tras su fracaso inicial, y hoy se puede rescatar en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

En ella las calles de Nueva York se están llenando de partes de cuerpo desmembradas y hombres muertos tras ser penetrados sexualmente. Alguien parece estar cazando personas homosexuales que frecuentan garitos sadomasos, y la policía pone a su propio hombre como infiltrado para poder apresarlo. Pero la vida nocturna hará mella en Steve Burns.

Friedkin se vale de casos y archivos policiales además de la novela original para poder hacer una exploración más profunda de un terreno tan resbaladizo como este. Incluso aunque emplee un formato que domina como el thriller policial, abordado con detalles hitchcockianos y hasta de giallo, era meterse en un mundo que podía quedársele grande, o ser retratado de manera terrible para ridiculizar a la comunidad gay, motivo por la cuál esta protestó intentando que se le retirase la financiación.

‘A la caza’: amenaza nocturna

Sigue siendo una película divisiva, aunque con el tiempo haya habido más críticos y especialistas de cine de la comunidad LGTBI que han reivindicado la película. No es porque trate el tema de una manera sensible, aunque sí que opta por lo riguroso. Friedkin emplea su cámara sin crítica y casi de manera documental, aunque no pueda evitar a veces asomarse al absurdo. Pero la película, si bien imperfecta, está llena de hallazgos, como ese Pacino establecido en la fina línea entre el control férreo del personaje y dejarse llevar por la manía que llevaría a extremos exagerados posteriormente.

Este balanceo de contrastes hace más interesante y complejo al protagonista, engrandeciendo la exploración del mundo que hace Friedkin con el objetivo de indagar en el mal que puebla el mundo. La naturaleza cambiante del asesino, si bien explicada de manera confusa, permite al director dejar inquieto al espectador con un final ambiguo aunque demoledor marca de la casa. Con sus diferencias (incluyendo en como aterrizan sus ambiciones), consiguió hacer su propia versión de ‘Zodiac’ mucho antes de que David Fincher pudiera intentarlo.

