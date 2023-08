Vivir y morir por el cine: 3 obras maestras imprescindibles dirigidas por William Friedkin que puedes ver en streaming

Por desgracia, a causa del cruel e inexorable paso del tiempo, perdemos a mucha gente talentosa del mundo del cine y de las series. Pero el caso de William Friedkin no es uno más, es algo especial, porque él era especial. Uno de esos cineastas de pura raza que formó parte de la revolución que vivió Hollywood en lo setenta, y que se colocaba sin problema alguno entre el entretenimiento supremo y el arte transgresor.

Se nos ha ido a los 78 años, con una película pendiente de estrenar y que pronto se verá en Venecia. Antes de poder hacer la despedida con su ya póstuma obra, hoy rendiremos homenaje rescatando tres incunables. Tres obras maestras particulares que se pueden ver a través de las diferentes plataformas de streaming, y justifican el carácter imprescindible de Friedkin. Hay más grandes películas en su filmografía, pero estas son nivel Dios.

'The French Connection. Contra el imperio de la droga' ('The French Connection', 1971)

Reparto: Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey, Tony Lo Bianco, Marcel Bozzuffi.

No he perdido ocasión de colocar este magnífico thriller en una lista en la que pudiera tener cabida, y no va a cambiar la cosa ahora. Recientemente de actualidad por un estúpido e injustificado caso de censura, 'The French Connection. Contra el imperio de la droga' puede disfrutarse en España de manera íntegra, con toda su sublime y negra incorrección.

Una improbable pero merecida ganadora del Oscar a mejor película. Friedkin ofrece un ejercicio electrizante, moviéndonos por los bajos fondos de Nueva York donde la droga fluye, los policías tienen que recurrir a prácticas abusivas para llegar a alguna parte y todo el entramado acaba teniendo extensiones más allá del océano. En el salón de la fama del thriller para padres, del que el director era doctor honoris causa con otras películas como 'Vivir y morir en Los Ángeles'.

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof

'El exorcista' ('The Exorcist', 1973)

Reparto: Ellen Burstyn, Linda Blair, Max von Sydow, Jason Miller, Lee J. Cobb.

Imposible eludir una de las películas seminales de la historia del cine de terror. Ampliamente considerada una de las cintas más aterradoras de la historia, aunque aquello no fue ni mucho menos obstáculo para que se convirtiera en un fenómeno de taquilla increíble, que sigue estando entre los mayores éxitos de todos los tiempos si se ajusta por inflación.

Es extremadamente raro que una película de terror pueda romper tantas barreras, pero Friedkin podía conseguirlo. Con una primera mitad donde no parece una cinta de género, más bien un drama médico y de adolescencia complicada, y una segunda mitad donde lanza una gran cantidad de secuencias increíbles llenas de artesanía, 'El exorcista' consigue perdurar como una película sobresaliente.

Ver en Amazon Prime Video y en HBO Max | La crítica en Espinof

'Carga maldita' ('Sorcerer', 1977)

Reparto: Roy Scheider, Bruno Cremer, Francisco Rabal, Ramon Bieri, Peter Capell.

Aquí mi predilección personal. Igual influye que el clásico francés en el que se basa es también una obra maestra en sí misma, pero resulta increíble que una película como 'Carga maldita' llegase a terminar su rodaje sin que cayese todo el equipo. Pura tensión de inicio a fin donde el realismo de las escenas te lleva a arañar todo el rato el sillón de casa o la butaca de la filmoteca.

De hecho, incluso que la película se llegase a rodar parece un glitch en Matrix, por el arriesgado carácter de todas las escenas que tienen lugar en la poco practicable vegetación. Un thriller de aventuras explosivo e impresionante, donde no tienes mucha ocasión para respirar tranquilo pero terminas completamente extasiado por la exquisitez cinematográfica.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia