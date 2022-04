Qué ver si te gustó 'The Batman': tres magníficos thrillers de investigación que puedes encontrar en plataformas de streaming

'The Batman' ha causado sensación en su paso por cines, y muy posiblemente haga lo propio cuando se incorpore al catálogo de HBO Max. Para ir preparando el terreno podemos repasar ciertas influencias o películas en la misma onda que la propuesta de Matt Reeves, tanto si ya has disfrutado de la película como si quieres verla en streaming con los deberes hechos.

Con estas tres sugerencias podrás prepararte para la reformulación en clave thriller de investigación clásico del Caballero Oscuro de Robert Pattison. También podrás apreciar todas las referencias fílmicas que la película aprovecha para reformular el cine superheroico y distanciarse de las fórmulas establecidas.

'The French Connection. Contra el imperio de la droga' ('The French Connection', 1971)

Director: William Friedkin. Reparto: Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey, Tony Lo Bianco, Marcel Bozzuffi.

Reeves ha hablado en entrevistas previas al estreno de su película que muchas de sus influencias se remontan a los thrillers policiacos y de investigación de los setenta. Dado que no podemos encontrar 'Klute' dentro del catálogo de ninguna plataforma, vamos con la otra gran película de importancia para dar forma a 'The Batman'.

William Friedkin ofrece un ejercicio electrizante, moviéndonos por los bajos fondos de Nueva York donde la droga fluye, los policías tienen que recurrir a prácticas abusivas para llegar a alguna parte y todo el entramado acaba teniendo extensiones más allá del océano. Con un magnífico Gene Hackman al frente, este thriller se volvió uno de los mayores éxitos de su época, consiguiendo hasta 5 victorias en los atípicos Oscar de 1972, incluyendo Mejor película. Una de las mejores ganadoras de dicho premio, sin duda.

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof

'Zodiac' (2007)

Director: David Fincher. Reparto: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Chloë Sevigny, John Carroll Lynch.

Probablemente la película más citada junto con 'Seven' para explicar la propuesta buscada por Reeves en su blockbuster. El hecho de que este año se celebre el decimoquinto aniversario de su estreno la ha vuelto más presente en la memoria colectiva, aunque hay sin duda muchísimos paralelismos, como esa obsesión en la búsqueda del asesino o el agotador procedimiento de investigación.

Pero 'Zodiac' tiene mucho más dentro que un impecable cine policiaco y periodístico. David Fincher hace una auténtica mirada al terror, al pánico por un psicópata asesino que podía ser cualquiera y que podías cruzarte en cualquier esquina. Su impresionante trío protagonista nos va introduciendo en el duro proceso que muchas veces resulta imposible, y termina sintiéndose extremadamente frustrante. También es un increíble relato sobre cómo estar tan pendiente del abismo que este te termina devolviendo la mirada. Una de esas películas que se te mete debajo de la piel y te deja un escalofrío que no te despegas fácilmente.

Ver en Movistar+ y en HBO Max | La crítica en Espinof

'Jack Reacher' (2012)

Director: Christopher McQuarrie. Reparto: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Robert Duvall, Werner Herzog.

No es un referente tan inmediato y evidente como las otras dos mencionadas, pero hay una factura en 'Jack Reacher' que la vuelve muy parecida a lo que intenta Reeves con su personaje. Reacher no cuenta con un increíble arsenal y dinero infinito para investigar, pero no tiene remilgos para meterse en los bajos fondos y lanzar contundentes tollinas a delincuentes de poca monta para llegar al meollo de cualquier entramado criminal.

La dirección de Christopher McQuarrie -recuperado por Tom Cruise tras una dura época y ahora prácticamente su brazo derecho- es tan impecable como tremendamente clásica, casi de otra época. Su narración es precisa y su carácter tan áspero que se siente a contracorriente con las tendencias actuales. Cruise también tiene oportunidad de desarrollar un personaje atípico en él, más adulto y antipático, que defiende de manera sorprendente. Una fallida secuela rompió todo el potencial para lo que podría haber sido una franquicia adulta y descarnada. El Batman de Pattinson debería recoger ese testigo.

Ver en Netflix | La crítica en Espinof