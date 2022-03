'The Batman': las 13 películas que han inspirado al director Matt Reeves para su oscura visión del héroe de Gotham

'The Batman', protagonizada por Robert Pattinson, es un enfoque mucho más oscuro del personaje de lo que lo que se ha visto anteriormente, pero esto no es nada nuevo para el personaje. Siguiendo a un Bruce Wayne mucho más joven, esta representación, establece una historia con muchos ángulos turbios que el director Matt Reeves ha cincelado según sus propias influencias cinematográficas.

En esta versión, el personaje es un insomne que comienza a desdibujar la línea personal entre Batman y Bruce Wayne, lo que hace que su psique se deteriore lentamente, y además vuelve a ser el detective de los cómics junto al comisario Gordon, por ello, hay algunas películas policíacas, de cine negro, terror y thriller paranoico que han dejado huella en la concepción de 'The Batman'. Repasemos 13 de ellas en las propias palabras del director.

Seven (1995)

Dirección: David Fincher. Reparto: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, John C. McGinley.

Los dos detectives del clásico de David Fincher representan una dualidad que se refleja en la relación entre Batman y Gordon, investigan el caso de un asesino en serie que organiza elaboradas maquinaciones para engañarles. Algunos han comentado que la investigación de 'The Batman' no lleva a ningún sitio y si analizas la investigación de 'Seven', tampoco, es el villano quien usa las claves para marear a los protagonistas. Reeves ha comentado la influencia general de Fincher, y aquí su Enigma tiene una misma fijación por descubrir la inacción ante los pecados que se cometen en el día a día. “Lo toleramos porque es común, porque es algo trivial”, decía John Doe, aquí busca desenmascarar a aquellos funcionarios públicos que prometieron hacer justicia

Todos los hombres del presidente (All the Presidents Men, 1975)

Dirección: Alan J. Pakula. Reparto: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Robards, Martin Balsam, Hal Holbrook.

Según comenta Reeves a Moviemaker, La adaptación de Alan J. Pakula del libro de Woodward y Bernstein, basada en documentos judiciales, inspira parte de cómo la película ofrece una narrativa dinámica sobre cómo desenredar la corrupción:

"Quería hacer una historia en la que la corrupción de Gotham fuera uno de los aspectos más importantes de la historia, porque Gotham es un lugar enfermizo. tratas de nadar contra la corriente para luchar contra ella. Tenía que haber una conspiración muy profunda. Entonces vi 'Todos los hombres del presidente' volví a leer el libro y comencé a decir: Bien, entonces, ¿cómo empezamos a describir hasta que extremos llegó la corrupción? Es muy parecido en ese sentido, quizá Batman y Gordon pueden ser un poco Woodward y Bernstein”.

Taxi Driver (1976)

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Robert De Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel.

La inmortal película de Martin Scorsese fue una de las referencias principales de 'Joker' y parece que en 'The Batman' también ha sido importante. En una entrevista a Joblo, Reeves comenta que leyendo las notas del cómic 'Batman: Year One' encontró que Frank Miller anotaba al dibujante:

"Bruce Wayne debe parecer como si hubiera ganado el concurso de imitadores de Travis Bickle, y ese tono de intentar hacerle parecer verdaderamente plausible, y el estaba hablando de esas películas. Una descripción de un lugar que se mete en la cabeza de alguien. Años 70, historias callejeras, todo eso ha impactado en mis planos".

Batman: The Long Halloween, Part I & II (2021)

Dirección: Chris Palmer. Reparto: Jensen Ackles, Josh Duhamel, Naya Rivera, Troy Baker, Billy Burke.

'The Batman' comienza en una noche de Halloween no por casualidad. Esta película animada en dos partes de DC adapta el cómic de Jeph Loeb y Tim Sale que, junto a 'Año uno' ha inspirado mucho a Matt Reeves, hasta tal punto que casi afecta al estreno de esta adaptación. Cuando charló con Joblo comentaba que:

"Loeb fue mi profesor de guion en la USC realmente, fue quien me enseñó que debería convertirme en guionista yo mismo, y lo que es interesante es que cuando estaba en sus clases y me animaba a graduarme de una vez para meterme en sus clases profesionales, el fue una inspiración para mí y es importante porque me lleva al ángulo de la historia de un asesino en serie".

Chinatown (1974)

Dirección: Roman Polanski. Reparto: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, Burt Young.

'Chinatown' sigue a un investigador que investiga negocios corruptos de tierras que personas poderosas están haciendo en Los Ángeles. Fuente de inspiración para el inframundo de Gotham, Batman descubrirá que la élite la ciudad esconde muchos negocios sucios. Según Reeves a Moviemaker y el DC FanDome

"Chinatown es una especie de metáfora de lo corruptos que podemos llegar a ser. En ella Jake Gittes (Jack Nicholson), al investigar una serie de crímenes que forman parte de esa historia, descubre la profundidad de la corrupción de Los Ángeles. Entonces, de esa manera, 'The Batman' es como una película clásica de cine negro. Él está investigando estos crímenes, termina llevándolo de formas inesperadas a algo que resulta increíblemente personal”.

Good Time (2017)

Dirección: Ben Safdie, Joshua Safdie. Reparto: Robert Pattinson, Ben Safdie, Taliah Webster, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi.

Según cuenta Reeves a rogerebert, la película que le convenció a elegir a Robert Pattinson como Bruce Wayne, fue esta odisea urbana de los hermanos Safdie.

"Lo que vi en esa película fue un impulso obsesivo increíble. Ese impulso y esa propulsión relacionados con un aspecto de Batman. Hacer esto y ser impulsado a salir noche tras noche para exorcizar estos demonios que no pueden ser exorcizados. Esa es una compulsión loca, y vi a Rob expresarlo de una manera muy vívida. Más que eso, lo que vi en la forma tranquila de esa película fue una vulnerabilidad en sus ojos, una humanidad. Debajo de toda esa locura, puedes ver la fragilidad. Y ese tipo de hermosa vulnerabilidad era lo que necesitaba mi Bruce Wayne".

Zodiac (2007)

Dirección: David Fincher. Reparto: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards.

'Zodiac', basada en la novela homónima de 1986, cuenta la historia real del aún desconocido asesino del Zodíaco, que en la década de 1970, se burló de la policía con cartas misteriosas y crípticas que les enviaba a los periódicos. Según comenta a Moviemaker y Total Film magazine:

"La premisa de la película es que Enigma está moldeado como una especie casi de Asesino del zodiaco, y está matando figuras muy prominentes en Gotham, y ellos son los pilares de la sociedad. Al principio, me vino a la cabeza la idea de hacer una historia de asesinos en serie y empecé a pensar en superhéroes; la idea de usar disfraces. Leí 'Mindhunter' Me hizo pensar en el Asesino del Zodíaco y en cómo vestía este traje que en realidad es un traje de superhéroe primitivo... un traje de villano. Y yo estaba como, 'Oh, eso es realmente aterrador, la idea de que las personas realmente usen máscaras, oculten sus identidades y aterroricen a las personas, y qué aterrador es eso'.Pensé en cómo Zodiac, de esta manera horrible, dejó todo tipo de inquietantes códigos y comunicaciones a la policía y a los periódicos y lo inquietante que fue eso en realidad".

El Padrino I y II (1972-1974)

Dirección: Francis Ford Coppola. Reparto: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale.

El mafioso Oz, interpretado por Colin Farrell, que prefiere no ser llamado El Pingüino, es el turbio propietario de The Iceberg Lounge, un lugar frecuentado en los bajos fondos de Ciudad Gótica, que cumple las órdenes del solitario señor del crimen Carmine Falcone. El actor dijo a Moviemaker haber tomado inspiración en el clásico de Coppola.

"Hay una cierta cantidad de decadencia en Oz que, creo, como referencia, no para mí en cuanto a la interpretación, sino solo emocionalmente, como referencia para Matt. Creo que Fredo de 'El Padrino' fue un poco una referencia, es alguien que tenía ambiciones muy reales y elevadas, pero que nunca tuvo la oportunidad de explorarlas, y tal vez se le consideraba como alguien discapacitado, ya sea psicológica o intelectualmente: Fredo estaba mal visto, como algo menos que los otros hermanos, y tal vez Oz también, en su vida, fue visto como alguien que no era capaz. Y esa es una de las cosas que alimenta a Oz".

Kurt Cobain: Montage of Heck (2015)

Dirección: Brett Morgen. Reparto: Courtney Love, Dave Grohl, Kurt Cobain, Krist Novoselic.

Un buen documental para acercarse a la figura de Kurt Cobain, producido por Courtney Love, con un poco de intención de lavar su propio nombre (algo que no sale del todo bien si uno está atento) añade una dimensión humana al cantante, que el director ha conectado en la película según comenta a Esquire:

“Al principio, cuando estaba escribiendo, comencé a escuchar a Nirvana, y había algo sobre ‘Something in the Way’, que está en el primer tráiler, que es parte de la voz de ese personaje. Cuando consideré, '¿Cómo haces a Bruce Wayne de una manera que no se haya visto antes?', comencé a pensar, '¿Qué pasaría si ocurriera una tragedia y este tipo se vuelve tan solitario que no sé que esta haciendo? ¿Este tipo es una especie de drogadicto descarriado e imprudente?’. Y la verdad es que es una especie de drogadicto. Su droga es su adicción a este impulso de venganza. Es como un Batman Kurt Cobain”.

Christine (1983)

Dirección: John Carpenter. Reparto: Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Harry Dean Stanton, Robert Prosky.

El Plymouth Fury de 1958 de la novela de Stephen King cobró vida en 'Christine' (1983), que John Carpenter adaptó en una película clásica y. Matt Reeves habló en Slashflim sobre su sorprendente inspiración para el automóvil que conduce Batman de Robert Pattison en la película:

"El Batmóvil tiene que salir de las sombras para intimidar, así que lo pensé casi como 'Christine' de Stephen King. Me gustó la idea del auto en sí mismo como una figura de terror, con una apariencia animal para realmente asustar a la gente que persigue Batman. Hay absolutamente un aspecto de género de terror en esta película".

The French Connection. Contra el imperio de la droga (1971)

Dirección: William Friedkin. Reparto: Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey, Tony Lo Bianco, Marcel Bozzuffi.

Hablando en el DC Fandome, al describir su historia de detectives como una trama movida por la sed de venganza de Batman, cuyo impulso está alimentado por la ira, lo asoció con el propio personaje de Gene Hackman, y también están, naturalmente, las persecuciones de grandes coches americanos.

"Es un thriller ligado al mundo policial, inspirado en películas descarnadas de la década de 1970, como 'The French Connection', una especie de neo-noirs, todos aportaron texturas a la película y, extrañamente, están sincronizados con los cómics. Rodamos la película con una lente anamórfica para darle una especie de sensación atemporal. Batman desvela la verdad sobre esta ciudad corrupta de Gotham. Para mí, la idea de recorrer todos estos callejones sería casi como una película de gánsters".

Déjame entrar (Let me in, 2010)

Dirección: Matt Reeves. Reparto: Kodi Smit-McPhee, Chloë Grace Moretz, Richard Jenkins, Elias Koteas.

'Déjame entrar' es una película de terror de 2010 que era un remake de una película sueca y ambas se basan en la novela de 2004 de John Ajvide Lindqvist. 'The Batman' es una vuelta de Matt Reeves al tono de ese filme, y su ambiente sombrío y poco iluminado es cortesía del mismo director de fotografía Greig Fraser, ya que gran parte de las escenas transcurren durante la noche, seguro que fue un factor para que Reeves lo volviese a contratar. Tienen la misma ausencia de calidez y seguridad, y también regresa Michael Giacchino en la Banda Sonora. El discurso del “imperio del mal” de Ronald Reagan establecía un marco moral muy similar, e incluso el aspecto de Richard Jenkins con una bolsa en la cabeza recuerda al de Enigma.

Klute (1971)

Dirección: Alan J. Pakula. Reparto: Jane Fonda, Donald Sutherland, Roy Scheider, Charles Cioffi, Dorothy Tristan.

Reeves mencionó en movimaker específicamente que la historia de detectives de Alan J. Pakula influyó en la forma en que escribió la relación entre Catwoman y Batman para supelícula:

"Esa película se convirtió en una Biblia para en términos de tono y la relación entre los dos. Lo que me encanta de Donald Sutherland en esa película es que la juzga, la juzga y, sin embargo, se enamora de ella. Y pensé que había algo en eso, relacionado con lo que pensé que podría ser un Batman. La historia de Selina Kyle. Él no lo entiende... no sabe lo que se necesita para sobrevivir en un lugar así. Lo que tienes que hacer para salir a flote en un lugar tan difícil. Selina ha tenido una vida muy dura, ha vivido en la calle. Ella realmente sabe lo aterrador que es el mundo. Solo basándose en ciertas cosas que dice Batman, ella puede apreciar que creció rico".

