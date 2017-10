13 películas basadas en asesinos reales para pasar una terrorífica noche de Halloween

Los psicópatas han sido parte fundamental de la historia del cine, en especial tras el enorme éxito de 'Psicosis' ('Psycho'), ya que con anterioridad hay algunos títulos muy estimulantes, pero sin llegar nunca a tener la continuidad que consiguió tras la cinta de Alfred Hitchock. Luego llegaría el nacimiento del gore, alcanzando un nivel de popularidad enorme gracias a la explosión del slasher, ese sub-género en el que sobresalen obras como 'La noche de Halloween' o 'Viernes 13' ('Friday the 13th').

Varios de esos títulos bebieron de forma más o menos reconocida de homicidas que realmente existieron, una figura que actualmente goza de una gran notoriedad gracias al reciente estreno de 'Mindhunter'. Por ello hemos querido recopilar 13 películas imprescindibles que adaptan las macabras andanzas de estos asesinos reales. El único requisito es que lo hagan de forma directa -como mucho aceptamos el cambio de nombre o que se modifiquen algunos detalles-, por lo que dejaremos de lado los casos en los que simplemente se inspiraron en cierta medida en ellos. ¡Vamos allá!

'El estrangulador de Boston' ('The Boston Strangler')

Richard Fleischer dirigió hasta tres títulos que podrían haber formado perfectamente parte de esta lista. Los otros dos son ‘Impulso criminal’ ('Compulsion'), basada en un libro que adaptaba los mismos crímenes que sirvieron a su vez de inspiración para ‘La soga’ (‘Rope’), y ‘El estrangulador de Rillington Place’ (’10 Rillington Place’), en la cual Richard Attenborough se convertía en John Reginald Christie, un británico que asesinó a varias mujeres entre 1943 y 1953 tras haberlas dejado inconscientes con gas, procediendo después a violar a varias de ellas.

Sin embargo, ‘El estrangulador de Boston’ es ya no solamente una obra capital dentro del cine de psicópatas, sino dentro de la propia historia del séptimo arte. El magnífico uso que hace Fleischer de la pantalla partida durante su primera hora ya deja claro que estamos ante algo muy especial, pero el posterior duelo interpretativo entre Henry Fonda y Tony Curtis -impresionante su primera aparición- no se queda para nada atrás.

'A sangre fría' ('In Cold Blood')

He estado dudando sobre si era más adecuado incluir esta precisa adaptación de la novela de no ficción de Truman Capote dirigida por Richard Brooks o el posterior biopic del escritor en el que los crímenes que se saldaron con la muerte de varios miembros de la familia Clutter también tenían su importancia. Pese a la prodigiosa interpretación de Philip Seymour Hoffman he tenido que quedarme con la que nos ocupa, una propuesta seca que no se conforma con ser un thriller al uso que cuenta además con un gran trabajo de su reparto.

'El bosque del lobo'

El caso de Manuel Blanco Romasanta es muy popular por ser el único caso documentado de licantropía clínica, lo que le salvó de ser ejecutado por mucho que hubiese cometido 13 asesinatos. Su caso dio pie a dos producciones españolas. La más reciente es ‘Romasanta’, una estimable cinta dirigida por Paco Plaza, pero la que ahora nos interesa nos permite conocer las enormes virtudes dramáticas de José Luis López Vázquez -no nos olvidemos tampoco de ‘La cabina’ o ‘Peppermint Frappé’-, algo olvidadas para muchos por estar demasiado asociada a su imagen de truhan persiguiendo suecas.

'Los asesinos de la luna de miel' ('The Honeymoon Killers')

La única película dirigida por Leonard Kastle es también un fascinante acercamiento a los crímenes cometidos por Raymond Fernández y Martha Beck que acabaron con la vida de 20 mujeres entre 1947 y 1949, con la peculiaridad de que las conocieron a través de anuncios clasificados. Hay muchas cosas que destacar de la película, pero el hecho de enfocarla como una retorcida historia de amor se lleva la palma y que no se incluyen explicaciones innecesarias al ser una película hecha con bajo presupuesto y plena libertad.

Si tras verla os quedáis con ganas de más películas sobre los asesinatos de Fernández y Beck, también podéis echar un vistazo a ‘Profundo carmesí’, ‘Corazones solitarios’ (‘Lonely hearts’) o ‘Alleluia’.

'Trastornado' ('Deranged')

Los homicidios cometidos por Ed Gein han servido de inspiración para infinidad de películas, pues títulos tan esenciales como ‘Psicosis’ (‘Psycho’), ‘La matanza de Texas’ (‘The Texas Chain Saw Massacre’) o ‘El silencio de los corderos’ (‘The Silence of the Lambs’) cogieron detalles de la historia de un granjero que tras una educación represiva y la muerte de su madre comenzó a sembrar el terror, tanto asesinando mujeres como saqueando tumbas, conservando además macabros recuerdos de sus víctimas como cráneos humanos. Por no decir que llegó a hacerse máscaras con la piel de algunas de las difuntas.

Son varias las películas que han intentado abordar el caso -el biopic del año 2000 liderado por Steve Railsback tampoco está mal-, pero la más interesante es una en la que su protagonista pasaba a llamarse Ezra Cobb, interpretado con enorme convicción por un Robers Blossom que jamás volvería a protagonizar película alguna. ‘Trastornado’ cuenta con una cuidada ambientación que sabe recrear el clima de sordidez necesario para conseguir que el espectador realmente sienta lo enfermizo que es lo sucedido.

'La angustía del miedo' ('Angst')

Una rareza austriaca basada en el caso de Werner Kniesek, quien intentó asesinar a su madre a puñaladas con 16 años y años después disparó dos veces en el estómago a una anciana. Sin embargo, ambas sobrevivieron, suerte que no tuvo una familia cuya casa allanó en 1980. La madre y sus dos hijos, uno de ellos discapacitado mental, fueron estrangulados y el caso llegó a reabrir el debate de volver a instaurar la pena de muerte en ese país.

El director Gerard Karl quedó impactado por lo sucedido e hizo todo lo posible para sacar una película narrando lo sucedido. Con una narración casi en tiempo real y un trabajo de cámara sorprendente, ‘La angustia del miedo’ se beneficia también de la actuación de Erwin Leder, un rostro conocido por aquel entonces por su participación en ‘Das Boot: El submarino’. Una propuesta angustiosa que no fue nada bien recibida en su momento -fue prohibida en muchos países por su violencia extrema- y de la que hoy reniega hasta su propio director

'Henry, retrato de un asesino' ('Henry: Portrait of a Serial Killer)

Un seco acercamiento a la historia de Henry Lee Lucas en la que destaca la absorbente interpretación de Michael Rooker y el notable trabajo de puesta en escena de John McNaughton. Es además una película que no duda en ofrecer un acercamiento verídico, sin embellecer para nada las andanzas del dúo protagonista y su azarosa mecánica de selección de víctimas. Eso sí, el caso real lo tomaron como inspiración de la que desviarse en multitud de detalles, aunque también es cierto que las confesiones de Lucas fueron variando –pasó de reconocer 60 crímenes a 3.000-.

'Criaturas celestiales' ('Heavenly Creatures')

Una película clave en la carrera de Peter Jackson, ya que hasta entonces era el director de varios pasatiempos gore que no hacían pensar en que fuera capaz de ofrecernos una precisa y delicada visión del crimen cometido por Pauline Parker y Julier Hulme en 1954, cuando ambas asesinaron a la madre de la segunda. Jackson lo borda al mostrarnos cómo ambas se refugian en su propio mundo de fantasía y cómo todo acaba derivando en el inevitable asesinato. Ojo además al gran acierto de haber fichado a las por aquel entonces desconocidas Kate Winslet y Melanie Lynskey para liderar el reparto.

La cinta francesa ‘No nos libres del mal’ (‘Mais ne nous délivrez pas du mal’) también se basó en el caso de Parker y Hulme.

'Ciudadano X' ('Citizen X')

Mi idea inicial era no incluir ninguna Tv Movie, pero hay varias que llegaron a estrenarse en cines en algunos países. He optado finalmente por ésta y no por ‘Manson: Retrato de un asesino’ (‘Helter Skelter’) porque aquí entra en juego la negación de las autoridades soviéticas sobre que uno de los suyos pueda ser un psicópata. A día de hoy se nota bastante su origen televisivo, pero la investigación sigue enganchando, en buena medida por la presencia en su reparto de Stephen Rea, Donald Sutherland y Max con Sydow.

En lo referente al psicópata, entramos de lleno en el caso de Andréi Chikatilo, apodado como El carnicero de Rostov, quien asesinó a más de 50 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Su caso también ayudó a construir la novela ‘El niño 44’ (‘Child 44’) que acabaría dando el salto al cine con una deficiente película que desaprovechaba un gran reparto encabezado por Tom Hardy, Noomi Rapace y Gary Oldman.

'Nadie está a salvo de Sam' ('Summer of Sam')

David Berkowitz sembró el caos en Nueva York entre 1976 y 1977, llegando a ser apodado como El hijo de Sam por la prensa. Spike Lee no dudó en aprovechar lo sucedido para ofrecer su particular visión de los hechos centrada en cómo eso afectó a un barrio del Bronx, cuyos vecinos creían que el asesino era de la zona. De esta forma, Lee se centra más en el impacto social que en el propio psicópata -y eso permite lucirse a su reparto-, quien llegó a declarar en su momento que un demonio había poseído al perro de su vecino para ordenarle cometer los homicidios.

'Monster'

La película que cambió la carrera de Charlize Theron, ya que su cambio de registro le valió un Oscar y el reconocimiento unánime de ser una actriz que era mucho más que una cara bonita. Su terrorífica interpretación de Aileen Wuornos, una mujer que asesinó a 7 hombres entre 1989 y 1990, declarando que todos ellos la habían violado o intentado hacerlo antes.

Además, Patty Jenkins, muy de moda últimamente gracias a ‘Wonder Woman’, sabe imprimir la fuerza necesaria a un relato que, pese a todo, acaba resultando un tanto irregular, aunque sin llegar a dar la sensación de ser un telefilm, queja que he oído varias veces a la hora de hablar de ‘Monster’.

'Memories of Murder -Crónica de un asesino en serie- ('Salinui chueok')

Un thriller muy diferente a lo que estamos acostumbrados en lo referente a la búsqueda de un asesino, sacando a relucir sus lugares comunes para apostar siempre por ir en otra dirección. Algo ayuda que el caso real, que además es el del primer asesino en serie documentado en Corea, no llegase a resolverse, por lo que aquí la figura del asesino está rodeada de misterio en todo momento. Eso sí, Bong Joon-ho apuesta por un apasionante cruce de géneros que sin duda desconcertará a más de un espectador.

'Zodiac'

Para muchos la obra maestra de David Fincher, aunque también los hay que se quejan por lo frustrante que resulta la investigación de un caso sin solucionar. Yo no estoy entre ellos y creo que ‘Zodiac’ es una película magnífica controlada con mano de hierro por su director, con una ambientación de primera, un guion a la altura y un reparto muy inspirado. Es una lástima que ya apenas se hagan películas en esta línea en Hollywood, pero no nos olvidemos de que sí, la crítica la encumbró, pero a cambio el público optó por ignorarla.