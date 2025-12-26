'El incidente Darwin' ya tiene fecha de estreno. Uno de los mangas de ciencia ficción más fascinantes del momento salta a anime y encuentra casa en streaming

Ya sabemos que 2026 va a empezar muy calentito en cuanto a anime, y con el inicio del año vamos a ver algunos regresos muy sonados como los de 'Jujutsu Kaisen' y 'Frieren: Beyond Journey's End'. Ahora bien, no solo se vive de nuevas temporadas de lo que ya conocemos, y en cuanto a series de estreno también tenemos alguna que otra novedad muy prometedora.

Una de ellas sin duda es 'El incidente Darwin' ('Darwin Jihen'), que viene precedido por el arrollador éxito del manga.

¿Conoces a Charlie?

'El incidente Darwin' es un manga de ciencia ficción que Shun Umezawa viene publicando desde 2020. La historia arranca cuando un grupo animalista asalta un laboratorio de investigación biológica para rescatar a los animales, y encuentran a una primate embarazada de un híbrido de humano y chimpancé. Se trata de Charlie, quien pasados 15 años empieza a acudir al instituto como un chaval normal de su edad.

La adaptación a anime se confirmó el año pasado y ahora sabemos que Bellnox Films se está encargando de la serie. Teníamos pendiente su estreno para el mes que viene, pero por fin se ha confirmado que 'El incidente Darwin' arranca de lleno el 6 de enero en Amazon Prime Video.

El anime estará disponible tanto en versión original subtitulada como con doblaje en castellano, y podremos seguir un nuevo capítulo cada semana en simulcast. Así que la parrilla de anime Prime Video sigue creciendo poquito a poco para desmarcarse con un catálogo muy interesante, aunque fiche pocas series cada temporada.

Naokatsu Tsuda, director en 'JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind', y Katsuichi Nakayama, co-director en 'Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time', se han encargado de la dirección de 'El incidente Darwin'. El guión ha corrido a cuenta de Shincihi Inotsume, mientras que Shinpei Tomooka se ha encargó del diseño de personajes.

'El incidente Darwin' cuenta en este momento con siete volúmenes recopilatorios, con lo que podemos esperar una temporada contenida de unos 12 episodios. A pesar de su corto recorrido, el manga de Umezawa ya ha obtenido muchos reconocimientos en Japón e incluso ganó premio a la excelencia en 2022 en la edición 25 del Japan Media Arts Festival.

