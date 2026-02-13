Meses después de ser un pequeño éxito en taquilla, se estrena en streaming una comedia romántica fantástica de A24 apropiada para San Valentín

Parte de la crisis del cine de mediano presupuesto y de los géneros ligados al mismo tiene que ver con cierta incapacidad para producir estrellas nuevas por parte de Hollywood. Al encasillar rápidamente cualquier atisbo de actor prometedor en una franquicia donde no tiene realmente más protagonismo que la marca, su capacidad estelar se diluye.

No podemos olvidar que muchas películas de géneros como el romántico se hacían bien porque las estrellas tenían bastante popularidad para escoger hacerlas, o bien porque eran ocasión para probar el potencial de actores jóvenes. Ahora tenemos que encontrarlas disfrazadas de obras indie como en el caso de ‘Eternity’.

El amor próximamente

Esta modesta película de fantasía divina entrelaza con la comedia romántica en una mezcla muy clásica, y fue un pequeño éxito durante su paso en cines (principalmente por sus bajos costes, haciéndola rentable con 35 millones de dólares recaudados). Elizabeth Olsen, Miles Telles y Callum Turner protagonizan esta producción de A24 que ya se puede ver en streaming a través de Apple TV.

Cuando llega el momento de la muerte, el alma tiene ocasión de escoger un mundo donde pasar la eternidad. Tiene siete días para ello, así que tiene que aceptar ciertas limitaciones si quiere esperar a su media naranja. Joan llega hasta esta estación de paso más allá de la vida encontrándose a su marido de hace décadas, pero también a su primer amor que falleció joven y ha estado esperando muchos años para encontrarse con ella.

Su base y gran parte de su enfoquen beben mucho de la maravillosa ‘El cielo próximamente’ de Albert Brooks (y también gran parte de la interpretación de Teller intenta ser una especie moderna de Brooks), aunque con cierta aura de pretensión más elevada para recordar a ‘¡Olvídate de mí!’. No son malos referentes para intentar tener, al menos, una joya de culto.

‘Eternity’: magia diluida

Las intenciones de David Freyne, que incluso con limitaciones presupuestarias despliega un mundo claro y estratificado. Aun así, las tendencias estéticas actuales la dejan un poco desnuda y quita magia a lo que está bien planteado. Su espíritu ligero funciona, aunque parece apresurado hasta el punto de quitar cierta tensión a un conflicto que en realidad no es tan complicado de resolver.

Hay también ciertas complicaciones para comprar la propuesta que residen en su reparto. Olsen está fantástica como siempre, porque está en el punto donde puede cautivar hasta comiendo un bol de cereales, pero sus protagonistas masculinos están muy diluidos en carisma y caen demasiado en lo que parece un molde para estrellas jóvenes. Esto resta encanto, que es justo lo que necesitas para comprar ‘Eternity’ del todo.

