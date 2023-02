Qué ver en San Valentín: 3 de las películas románticas más extraordinarias de todos los tiempos que se encuentran disponibles en streaming

Ya está aquí el día de San Valentín, día para hacer memes de 'El señor de los anillos' y también de compartir un rato especial con alguien a quien quieres. Por supuesto, es tentador ponerse punki y tirar de recomendaciones anti-románticas para hoy, pero en el fondo somos unos blandos con corazón, así que vamos con algo más esperable.

Y, de paso, entramos de lleno en algunas de las mejores películas románticas de todos los tiempos. Es imposible cubrirlas todas (aunque una buena parte sí), y aquí solemos restringirnos a tres. No obstante, hemos encontrado tres películas absolutamente distintas pero extraordinarias que muestra las diferentes formas de plasmar el amor en pantalla. Infalibles.

'La fiera de mi niña' ('Bringing Up Baby', 1938)

Dirección: Howard Hawks. Reparto: Katharine Hepburn, Cary Grant, Charles Ruggles, May Robson.

Uno de los mejores ejemplos de la comedia romántica de todos los tiempos, en el que Howard Hawks muestra su infalibilidad para hacer grandes películas de cualquier género (el artesano de Hollywood por excelencia). Sumando extrañas parejas y el enredo de la screwball comedy, haciendo un carrusel de diversión que te termina emocionando por completo.

También una de las películas claves de Cary Grant, convertido ya en estrella de cine carismática que el público adora, y también de una Katharine Hepburn que te roba el corazón en pocos segundos. Un torbellino sin miedo a abrazar el disparate que sigue siendo ejemplar en cómo desarrollar la química entre parejas.

'Orfeo' ('Orphée', 1950)

Dirección: Jean Cocteau. Reparto: Jean Marais, María Casares, François Périer, Marie Déa, Edouard Dermithe.

Es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. Es la lección más fácil que se puede extraer si quiere darse un toque optimista al mito de Orfeo y Euridice. Pero Jean Cocteau no era de lo fácil, buscaba hacer algo mucho más profundo, y replanteó por completo el mito para hacer también un increíble retrato de la cabezonería y la obsesión que termina reflejando detalles interesantes sobre nuestra relación con la muerte.

Cocteau emplea de nuevo su poético surrealismo, haciendo una de las películas más libres y fascinantes, donde el romance es desarrollado con interesante complejidad. Es arrebatadora, principalmente por un ingenio visual increíble que hace lo máximo con muy poco. El francés hace su obra más completa, compitiendo cara a cara con 'La bella y la bestia' por ser su mejor película.

'Happy Together' ('Chun gwong tsa sit', 1997)

Dirección: Wong Kar-Wai. Reparto: Leslie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Gregory Dayton, Chang Chen.

No estaría completo este repaso sin introducir algo de Wong Kar-Wai, quizá el director definitivo a la hora de retratar la sensualidad y la pasión contenida en una pantalla de cine, influyente para una inmensa cantidad de cineastas modernos (sus huellas se ven desde 'Moonlight' hasta a 'Todo a la vez en todas partes'). Y aunque sería lógico introducir antes 'Deseando amar', es 'Happy Together' la que me parece realmente arrebatadora.

Viaje inusual y extraño por Argentina a través de dos amantes que no pueden evitar unirse y separarse continuamente mientras tratan de encontrarse a sí mismos. Un Kar-Wai pletórico nos zambulle en una intensa relación con su montaje desatado y fresco, con su hipnótica manera de narrar con imágenes o su gran dirección de actores, sacando lo mejor de unos magníficos Leslie Cheung y Tony Leung.

