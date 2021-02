Screwball Comedy y la risa de las estrellas: las 11 mejores películas para disfrutar de un género clásico

Mucho más difícil de definir que el Western o el Noir, la Screwball Comedy, algo así como "comedia loca" o "comedia excéntrica", está compuesta de diferentes ingredientes que, de algún modo, no siempre aparecen de forma coherente en todas sus películas. Ahora que Dani de la Orden parece dispuesto a recuperar algunos de los ingredientes del género y ante la llegada de 'Loco por ella', la primera de las dos películas que tiene para este año, vamos a refrescar este genial y en constante peligro de extinción estilo de comedia.

La comedia imprevisible

De entrada, la etimología nos permite identificar el estado de ánimo que se establece en torno al término Screwball al indicar, según las circunstancias, un movimiento particularmente retorcido, tanto literal como figurado. Algo imprevisible. Este término deportivo proviene de los deportes con pelota como el béisbol y de la palabra que define un movimiento bizarro, provocador y con la intención de confundir al receptor de esa bola inesperada.

Entre la primavera y el verano de 1934 sucedió. En concreto 'Sucedió una noche' y 'La comedia de la vida', estrenadas en primavera, y 'La cena de los acusados', que llegó a las pantallas de Estados Unidos en junio, disparaban una comedia de estilo chiflado que empezaría a conquistar a crítica y público. Desarrolladas en el mundo de la prensa, del crimen o del teatro, las películas parodiaban varios aspectos de la sociedad estadounidense y de la propia la ficción de Hollywood.

En Columbia, los equipos se están dando cuenta de que los criterios de la comedia deben reformularse. Sin embargo todavía no son capaces de percibir claramente el rumbo a seguir. El estudio no parece estar convencido del proyecto de Frank Capra, considerado demasiado largo y cuyo montaje final aún supera los cien minutos. El personaje femenino no interesó a las grandes actrices del momento (Myrna Loy, Margaret Sullavan, Miriam Hopkins, Constance Bennett) y Capra y su guionista, Robert Riskin, reescriben el papel en busca de un cambio de suerte.

El mundo, en crisis, decide que es mejor reírse de todo, especialmente de las élites, responsables y víctimas a su vez de la crisis económica. La comedia chiflada se aparta entonces de la historia de amor tradicional. Todo sentimentalismo desaparece de los diálogos, que están impregnados de una mezcla sin precedentes de provocación y dureza. Se busca una comedia más "americana" y la oferta se adapta a la demanda. Buscando temas para esta nueva comedia moderna que pueda atraer al público, Hollywood se aleja de las novelas y obras de teatro tradicionales para buscar autores y temas contemporáneos.

La Screwball Comedy tiene uno de los créditos más prestigiosos del cine clásico. Clark Gable, William Powell, Fredric March, Cary Grant y James Stewart. Claudette Colbert, Carole Lombard, Irene Dunne, Rosalind Russell y Katharine Hepburn. Frank Capra, Gregory La Cava, William Wellman, Leo McCarey, Howard Hawks y George Cukor. Astros al servicio de un gran cine que hizo estallar de risa a Estados Unidos desde principios de los años treinta hasta los cuarenta, entre el New Deal y la Segunda Guerra Mundial.

Imprescindibles

Sucedió una noche

Dirección: Frank Capra

Reparto: Clark Gable, Claudette Colbert, Walter Connolly

Uno de los títulos más respetados de la Screwball. Aunque nunca ha sido el género favorito de la Academia, arrasó en los Óscar y fue pionera en ganar los 'cinco grandes' Oscar. Acaparó todos los focos y miradas y su legado hoy es tan vigente que ha tapado a muchas y estupendas compañeras de generación. Casi noventa años después, 'Sucedió una noche' no es solo una extraordinaria y ejemplar comedia de los 30 y una pionera del subgénero, también fue un pre-road movie a considerar.

Ver 'Sucedió una noche' en Filmin.

La cena de los acusados

Dirección: W.S. Van Dyke

Reparto: William Powell, Myrna Loy, Maureen O'Sullivan, Cesar Romero

Asesinato, romance, alta sociedad, importantes niveles de alcoholismo, perros y una adaptación impresionante de Dashiell Hammett. El inicio de una fastuosa saga de seis películas muy divertidas, cuatro de ellas de Van Dyke, que todavía hoy siguen muy vigentes a la hora de afrontar un thriller en clave de comedia.

Al servicio de las damas

Dirección: Gregory La Cava

Reparto: William Powell, Carole Lombard, Gail Patrick

Facturada durante el peor momento de la Depresión, la película es una visión arquetípica de los ricos "tontos". Godfrey se convierte en sirviente y brújula moral a través de una comedia que contaba con Lombard en su mejor momento. Tuvo un remake en color en 1957 titulado 'Un mayordomo aristócrata'.

Ver 'Al servicio de las damas' en Filmin.

Una chica afortunada

Dirección: Mitchell Leisen

Reparto: Jean Arthur, Edward Arnold, Ray Milland

Una deliciosa comedia de enredo escrita por Preston Sturges con un reparto perfecto y una afilada sátira del absurdo mundo financiero que habitamos, uno donde una simple prenda de vestir te abre todas las puertas que se pongan por delante.

La pícara puritana

Dirección: Leo McCarey

Reparto: Cary Grant, Irene Dunne, Ralph Bellamy

McCarey, que ya había domado a bestias como los Marx o Harold Lloyd, coincidió con Cary Grant por primera vez en este delicioso éxito al que le faltaba un poco más de química para ser una de las grandes comedias de la época. McCarey, maestro de la improvisación, hizo lo que pudo en una producción bastante accidentada donde los diálogos se escribieron sobre la marcha, uno de los dos guionistas pidió quitar su nombre de los créditos y Cary Grant estuvo a punto de abandonar en más de una ocasión.

Disponible para alquiler y compra en Apple Tv y Rakuten.

La reina de Nueva York

Dirección: William A. Wellman

Reparto: Carole Lombard, Fredric March, Charles Winninger

La única película de Lombard en color es esta divertida comedia de apenas una hora y cuarto y que también puede disfrutarse en blanco y negro, aunque sus colores añaden una capa de encanto extra a una comedia de 1937. La película ofrece un cinismo respetable respecto a las manipulaciones de la prensa sensacionalista aunque todo en ella resulte un tanto anticuado... tal vez por sus imágenes en color.

Ver 'La reina de Nueva York' en Filmin.

La fiera de mi niña

Dirección: Howard Hawks

Reparto: Katharine Hepburn, Cary Grant, Charles Ruggles

Una de las comedias más carismáticas de la historia del cine. Cary Grant demostrando que aún hoy habría sido el mejor Superman de todos los tiempos, Katharine Hepburn como inigualable réplica y el timing de todos los implicados, empezando por un director total que convirtió en oro todo lo que tocó a lo largo de sus casi cincuenta años de carrera. Ah, y dinosaurios. Lo tiene todo.

Disponible en Movistar+ y FlixOle.

Medianoche

Dirección: Mitchell Leisen

Reparto: Claudette Colbert, Don Ameche, John Barrymore

Si alguna vez te habías preguntado cómo lucía Don Ameche en su juventud, la película del director de 'La muerte de vacaciones' es un excelente ejemplo de apuesto galán del momento. Reescrita por Billy Wilder y Charles Brackett, se resiente por momentos de la química entre sus personajes, aunque son males menores para una estupenda comedia con una premisa divertida, un guión espectacular y secundarios memorables.

Ver 'Medianoche' en Filmin.

Luna nueva

Dirección: Howard Hawks

Reparto: Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy

Otra vez Howard Hawks, otra vez la prensa, otra vez uno de los actores más irrepetibles de la historia en la tercera de las cinco colaboraciones que tendría con el director. Pura magia hawksiana y un baño de luz divina en unos tiempos bastante oscuros. Es increíble ver como Russell y Grant aprovechan al máximo la planificación del director y a Ralph Bellamy casi casi robando la función.

Ver 'Luna nueva' en Filmin.

Las tres noches de Eva

Dirección: Preston Sturges

Reparto: Barbara Stanwyck, Henry Fonda, Charles Coburn

Ochenta años después sigue tan divertida como el primer día. La película tiene un tono cómico impresionante donde un puñado de personajes tirando a serios se encuentran en situaciones realmente absurdas. El guión de Preston Sturges vuelve a brillar incluso más que su dirección. Barbara Stanwyck, cielos, que poderío.

Un marido rico

Dirección: Preston Sturges

Reparto: Claudette Colbert, Joel McCrea, Mary Astor

Sturges empata con Hawks en apariciones en esta lista. En parte comedia screwball, en parte romance clásico, esta historia de Palm Beach es una de las películas más aclamadas de su director. Cada línea, cada gag, cada escena dentro de sus 88 minutos nos lleva de la mano hacia un desenlace completamente rompedor. Una muy ácida visión del mundo de los ricos que va a mil por hora desde los mismísimos créditos, la primera de las dos increíbles piruetas que Sturges nos tiene preparados. Impresionante.

Ver 'Un marido rico' en Filmin.