No me había dado cuenta, pero 'Jumanji' se podría haber terminado en 5 minutos si hubieran leído bien las reglas del juego

Puede que la frase que más odie en todo el mundo sea "Bueno, mejor jugamos a otra cosa que sepamos todos, ¿no?" cuando se están explicando unas reglas mínimamente complejas. Sí, ya lo sé, los que somos fans de los juegos de mesa somos muy pesados con las reglas, con aprenderlas, inculcarlas y ver vídeos para que permeen... Pero es que, si no, ¡nadie se entera! Y si sois de esos que creen que no va a cambiar nada saber cuándo hay que desvelar una carta o tirar un dado, quizá sea el momento de que volváis a ver 'Jumanji'.

¿Quién habrá ganado?

Uno puede pensar que 'Jumanji' está basada en un juego de mesa, pero lo cierto es que tiene su base en un libro infantil de 1981 en el que dos padres se encuentran el famoso tablero y juegan hasta el final, pasando toda clase de penurias. Su autor fue Chris Van Allsburg, que, por cierto, también ha visto adaptaciones al cine de otros libros suyos, concretamente de 'Zathura' y 'The polar express'. Lo que no esperaba, probablemente, es que en la película cometieran un error muy, muy simple al adaptarle.

Pensad un poco en el inicio de la partida: en el propio tablero pone claramente lo que hay que hacer para ganar: "Jumanji. Un juego para los que buscan una forma de dejar su mundo atrás. Tira los dados para mover tu figura. Los dobles tiran de nuevo. El primero en llegar a la meta gana". Obviamente, en aquel momento no saben que van a ser absorbidos por el juego y Alan, en particular, a quedar atrapado en él durante casi tres décadas, pero... ¿Véis? Si hubieran leído bien las normas, no tendríamos lío ni película.

¿Lo habéis pillado? No hay por qué superar las pruebas, correr ni esperar a que los eventos pasen: basta con tirar los dados y hacer que las figuras vayan corriendo. La partida podría haber terminado en un ratito corto (porque, afrontémoslo, las instrucciones no son precisamente 'Dominion' o 'Descent') si hubieran dejado pasar los rinocerontes, la selva y los monos y se hubieran centrado en, bueno... tirar, avanzar y ganar. Si es que cuando los pesados de las reglas os estamos diciendo "Atended, que es importante" es siempre por algo.

En Espinof | Robin Williams protagonizó esta divertidísima aventura familiar de los 90 que nos hizo cogerle miedo al juego de La Oca: ya la puede ver en Amazon Prime Video

En Espinof | Las mejores películas de cine de culto de la historia