"No podría estar más orgulloso": el productor de una de las más exitosas series canceladas por Netflix habla sobre la trama de su segunda temporada

Durante unos días, el silencio alrededor de una serie parecía decir más que cualquier comunicado oficial. Sin grandes anuncios ni explicaciones claras, una de las ficciones más comentadas de Netflix desaparecía del radar, dejando a muchos con la sensación de que la historia se había quedado a medias. Con el paso de las semanas, algunas voces clave han empezado a hablar, y lo que han contado no ha hecho sino avivar aún más la conversación.

El productor de 'Reclutas' ('Boots') Brent Miller, ha confirmado que la trama de la segunda temporada ya estaba más que pensada cuando Netflix decidió cancelar la serie.

El anuncio oficial llegó el 15 de diciembre y pilló por sorpresa tanto al equipo creativo como a los seguidores, ya que la ficción había funcionado bien en términos de impacto y conversación. Según Miller, la plataforma no ofreció una explicación clara sobre la cancelación, algo que dejó a muchos fans bastante descolocados.

Lejos de quedarse en vaguedades, Miller fue directo al grano al explicar qué tenían en mente para la continuación. En declaraciones a Variety, aseguró que el equipo creativo siempre había tenido claro el siguiente paso: llevar a los protagonistas directamente a la guerra.

Tras una primera temporada centrada en el entrenamiento y el conflicto interno de los personajes, la segunda iba a subir la apuesta tanto a nivel emocional como narrativo, mostrando las consecuencias reales de ese entorno hostil. “No podría estar más orgulloso del programa que hicimos”, afirmó el productor, dejando claro que, pese a todo, la experiencia había merecido la pena.

Un homenaje a Rob Reiner

"Me siento muy agradecido de haber podido hacer el programa y no podría estar más orgulloso del programa que hicimos", dijo el productor, que, además, se refirió a Rob Reiner y su esposa Michelle con un homenaje a la pareja.

“Estoy bastante seguro de que habría reaccionado con decepción [ante la cancelación]. Habría estado orgulloso de saber que el último programa que llevó su nombre fue tan significativo para tantas personas en los 196 países a los que llega Netflix.

La conexión no era casual. 'Reclutas' también contaba con la producción de Norman Lear, histórico creador televisivo y mentor de Rob Reiner durante 'All in the Family', una de las series más influyentes de los años setenta. Lear fue clave en el inicio de la carrera de Reiner y en su posterior compromiso con causas sociales y de igualdad, algo que resuena directamente con el espíritu de 'Reclutas'.

Creada por Andy Parker y basada en el libro 'The Pink Marine' de Greg Cope White, la serie seguía a Cameron Cope, interpretado por Miles Heizer, un joven marine gay que vive su sexualidad en secreto dentro del ejército estadounidense de los años noventa, cuando los oficiales homosexuales estaban directamente prohibidos.

