He visto 'Cumbres borrascosas' sin saber nada de la historia y creo que la química de Margot Robbie con Jacob Elordi merecía una película mejor

Una nueva versión de 'Cumbres borrascosas' en 2026 no suena a una apuesta muy comercial por parte de Warner, un estudio que ha invertido 80 millones en su presupuesto. Sin embargo, esta adaptación de la famosa novela de Emily Brontë está generando mucho ruido online, principalmente por la innegable química que Margot Robbie y Jacob Elordi han mostrado durante su campaña promocional.

A eso hay que sumarle que se trata del tercer largometraje firmado por Emerald Fennell, quien primero nos sorprendió con 'Una joven prometedora' y luego buscó el escándalo con 'Saltburn'. Aquí ha vuelvo a apostar por hacerlo a su manera con una película que lo apuesta todo a su estética y a la magia que puedan crear Robbie y Elordi. Por mi parte, reconozco que estuvo más cerca de dejarme indiferente que de cualquier otra cosa.

Qué aporta la nueva 'Cumbres borrascosas'

Pese a haber dado pie a multitud de adaptaciones y ser un clásico indiscutible de la literatura inglesa, confieso que apenas sabía nada de 'Cumbres borrascosas' antes de ver esta película. No fue una decisión para nada meditada, simplemente es uno de esos casos en los que vas aplazando algo y luego nunca llega el momento adecuado para solucionarlo. Por ello, mis impresiones sobre la película de Fennell se van a centrar exclusivamente en sus valores individuales.

Siendo justos, el arranque de 'Cumbres borrascosas' es llamativo, jugando ya de entrada con la insinuación sexual solamente para luego ir en otra dirección. Eso sucede en más ocasiones durante su arranque, predisponiendo así al espectador a que llegue el momento en el que realmente se desate la pasión. Todo ello adornado con unas inquietudes estéticas que convierten algunos momentos casi en cuadros en movimiento.

Es ahí también donde surge uno de los principales problemas de la película, y es que ese aparente exquisitez técnica -el trabajo en la fotografía de Linus Sandgren es intachable- está al servicio de lo que por momentos puede recordar más a la campaña promocional para un perfume. Eso provoca un extraño contraste que para mí resta intensidad a una película que llega un momento en el que lo apuesta todo precisamente a eso.

Esto se debe en parte a la tendencia constante de Fennell a coquetear de forma constante con el exceso, algo que sale bien cuando tiene un poco de coqueteo provocador, pero la cosa se tambalea a medida que lo trágico va haciendo acto de presencia. Ahí soy consciente de que habrá gente que acabe la película entre lágrimas, pero también que otros espectadores acabarán agotados y dándoles un poco igual la gran tragedia en la que se convierte esta nueva 'Cumbres borrascosas'.

Ahí la película se sitúa siempre en esa fina línea que separa que un personaje pueda caerte mal y que simplemente te importa un pimiento lo que le pase. Lo que sucede aquí es que la ambición barroca de Fennell lleva a que la tensión entre Cathy y Heathcliff acabe siendo un tanto agotadora. Y que el inicio de las tensiones entre ambos casi parezca sacado de una escena de una sitcom tampoco ayuda.

Con todo, los esfuerzos de Robbie y Elordi incluso compensan algunas decisiones extrañas, ya que al iniciar la historia con ellos de niños, luego resulta evidente la diferencia de edad en la vida real entre ambos actores -aunque aún más grave en ese punto resulta la elección de Hong Chau para dar vida a la versión adulta de Nelly-.Y es que realmente me creo que exista entre ambos ese amor que empieza siendo puro y que las circunstancias de la vida acaban convirtiendo en algo tóxico y destructivo. El problema está en que la película no consigue atraparme y que el destino de ambos sea vital para mí.

Lo que sí encaja extrañamente bien en la propuesta de Fennell son las canciones de Charli XCX, algo que no esperaba para nada. Ahí sí que se nota una fusión muy lograda con las inquietudes de la directora para ofrecer una visión muy libre y personal de este legendario romance.

Por lo demás, 'Cumbres borrascosas' es una película que intenta pegar duro y que no tiene miedo a llevar el exceso al extremo -el personaje de Isabella acaba siendo poco más que una caricatura-, pero que luego muestra una gran contención a la hora de qué mostrar realmente en las escenas de sexo. Esto ya es marca de la casa para Fennell.

Lo que queda al final es una película singular y que estoy convencido que conectará de lleno con cierto sector del público. Por desgracia, yo no formo parte del mismo, ya que me desconcierta que tal derroche de intensidad me acabe transmitiendo tan poco.

