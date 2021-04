'Una joven prometedora': Carey Mulligan brilla en una vistosa vuelta de tuerca al cine de venganzas

No, no es nada de lo que te esperas. 'Una joven prometedora', el debut de Emerald Fennell, es un potente relato sobre el dolor y la venganza, pero no de la manera que uno podría esperar entre los códigos del subgénero. Con Carey Mulligan como estrella de la función, la película llega con cinco nominaciones a los Óscar, incluidos los de guión, película, dirección y protagonista.

Ángel de venganza

A pesar de los diferentes ideales de los muy distintos signos de los tiempos que nos han tocado vivir, la película de venganzas femeninas nunca deja de estar de moda. A veces con resultados magníficos, otras veces con menos fortuna, el cine de mujeres liquidando por su cuenta al sexo masculino con cuentas pendientes necesitaba su empujoncito definitivo. Si hace unos pocos años fue el terror el que vio recompensado su esfuerzo con el Óscar a Jordan Peele por su magnífica 'Déjame salir (Get Out)', ahora es el turno de Emerald Fennell ('Killing Eve'), que logra con su primer trabajo un estruendoso eco en forma de nominaciones.

Como siempre pasa en estos casos, escucharás fuertes posturas contrarias sobre el valor de 'Una joven prometedora', aunque seguramente todas destacarán la impresionante interpretación de Carey Mulligan. También productora de la película, la ganadora del BAFTA interpreta a una mujer que se embarca en una constante venganza para expiar sus traumas del pasado. La parte buena de todo esto es que ni su venganza será como te esperas ni tampoco sus consecuencias: Emerald Fennell toma prestados distintos elementos para actualizar la venganza femenina de la forma más realista posible.

Entre el thriller y la comedia negra, 'Una joven prometedora' es una vistosa y estilosa montaña rusa que no duda en dar golpes bajos. Al público y a sus personajes. Porque a pesar de esos vaivenes, la historia nunca abandona su trasfondo real, nunca olvida la tragedia, y eso es algo que la interpretación de Mulligan explota a las mil maravillas. Su patetismo, su frialdad, la fragilidad de la tristeza infinita que alberga la protagonista llena la pantalla.

Hombres, mujeres y viceversa

Pero no solo de Carey Mulligan vive la película. El resto del reparto pone tantas ganas como su protagonista, sobre todo Bo Burnham, que disfruta de todos los matices de un personaje juguetón y lleno de luces y sombras. También las apariciones de Alison Brie o Alfred Molina, breves pero agradecidas, aportan más carácter al asunto.

Al ritmo Stars Are Blind de Paris Hilton o de la increíble reimaginación del Toxic de Britney Spears (en un movimiento que de alguna manera recuerda al brillante Anthem que compuso Michael Abels para la segunda película de Jordan Peele), la película de Fennell es una punzante reflexión sobre las relaciones modernas entre hombres y mujeres. A pesar de las lagunas y las zonas grises de la película, que las tiene, todo el material que maneja es tan potente que no hay dudas a la hora de colocar la película a la altura de las mejores propuestas cinematográficas que llegarán en este 2021.

Pero no todo aquí es redondo. La protagonista toma una serie de decisiones cuyas conclusiones debemos trabajar en nuestro cerebro, aunque en realidad, más acostumbrados a movimientos mucho más reaccionarios ('Ángel de venganza', 'La violencia del sexo', 'Desenlace mortal (Thriller - en grym film)'), nos sepa a poco y su metodología resulte algo cargante, no debemos olvidar que todo eso forma parte de la coraza de comedia negra que refuerza la propuesta.

No hay más que ver la secuencia de créditos, donde unos cuerpos deseosos se deslizan por la pista de baile con ganas de algo más que baile. Un vez terminados esos créditos la realidad resulta muy diferente del distorsionado reflejo que nos quiere vender. En ese ambiente de fantasiosa irrealidad se desarrolla también 'Una joven prometedora'. Y en ese contraste entre fantasía y realidad es donde la película encuentra su mejor "aliado". El tercer acto de la película muestra sus verdaderas intenciones. La historia suelta amarras y va de cara a romperte las expectativas de un poderoso golpe mortal. Curiosamente, también se vuelve (casi) más divertida.

Con las competidoras que tiene alrededor no será fácil que 'Una joven prometedora' se lleve algún premio a casa. Porque la película es una más que digna aspirante a cualquiera de los premios gordos a los que opta. El menos glamouroso y más "fácil" de lograr, el relativo a la edición, se me antoja un tanto excesivo para una película que incluye un par de secuencias de más que poco o nada aportan a la trama (la hija de la decana, por ejemplo) y que elevan el montante de minutos hasta unos 113 minutos que habrían lucido mucho más espectaculares concentrando todos sus hallazgos en 90. Pero que esos pequeños detalles no te impidan ver el bosque, porque es realmente hermoso.

'Una joven prometedora' se estrena en España el próximo 16 de abril. Desde hoy puedes ganar una de las entradas dobles que sorteamos en este sorteo de Espinof.