Óscar 2021: 19 películas imprescindibles ignoradas en las nominaciones de los premios de la Academia de Hollywood

Han llegado las esperadas nominaciones al Óscar 2021 para la 93.ª edición de los Premios de la Academia, y no ha sorprendido que 'Nomadland', 'El juicio de los 7 de Chicago' (The Trial of the Chicago 7', 'Mank', 'La madre del Blues' (Ma Rainey's Black Bottom), 'Sound of Metal', 'Judas y el Mesías negro' o 'Minari' consigan múltiples nominaciones en varias categorías.

Ha habido alguna sorpresa interesante como 'Una joven prometedora' pero películas como 'La asistente', 'Casa ajena' y otros títulos que han creado conversación y son dignos de premios han sido totalmente ninguneadas, como ocurre en la mayoría de nominaciones al Óscar, un buen puñado de títulos se quedan fuera, como los casos de 'Diamantes en bruto', 'Midsommar', o 'Súper empollonas', pero la ocasión es una buenas excusa para rescatar 19 títulos del año pasado que merecen, sino algún Óscar, que se les de una oportunidad.

'Casa ajena' (His House, 2020)

El gran debut como director de Remi Weekes retrata la experiencia de dos inmigrantes a través de una lente de terror clásico de casa encantada tiene grandes actuaciones de Sope Dirisu y Wunmi Mosaku, que le valieron nominaciones a los BAFTA Film Awards y los British Independent Film Awards, uno de los grandes filmes de terror de 2020 y una muestra de que aún hay esperanza para los originales de Netflix de perfil medio.

'The Way Back' (2020)

Warner Bros. hizo campaña de Oscar por la actuación de Ben Affleck en esta recuperación del actor formal y social, pero tenía enfrente a Anthony Hopkins, y el presumiblemente Óscar póstumo a Chadwick Boseman. Pero el trabajo de Affleck a manos de Gavin O'Connor, como entrenador de baloncesto alcohólico, es una catársis personal que va más allá del drama deportivo para mostrar los demonios y la redención de un artista que no quiere quedar fuera de la cancha.

'First Cow' (2020)

Pendiente de estreno en Mayo en España, la película de Kelly Reichardt fue una de las favoritas de la crítica en 2020, y ganó el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a Mejor Película, cuatro nominaciones al Premio Gotham y tres nominaciones al Premio Indie Spirit, algo que no se ha traducido en nominaciones al Óscar. Un drama de época minimalista sobre el compañerismo, el nacimiento del sueño americano a través de los ojos de una vaca.

'Descansa en paz, Dick Johnson' (Dick Johnson is Dead, 2020)

En un año de (no) estrenos como el 2020, los documentales han tenido un mayor peso e importancia, y lo cierto es que las nominaciones más cuestionables están en el Óscar al Mejor Documental, la aclamada 'Descansa en paz, Dick Johnson' de Netflix ha corrido la misma suerte, una de las películas mejor valoradas del Festival de Cine de Sundance 2020, trata sobre la demencia del padre de la directora Kirsten Johnson, que elabora una divertida y emocionante elegía para su progenitor que habla sobre cómo abrazar la vida y temer a la muerte al mismo tiempo.

'How to Build a Girl' (2020)

Adaptación de la célebre novela de Caitlin Morgan, una autobiografía sobre sobre una adolescente que llega a la mayoría de edad y trata de organizar su vida, descubriendo la escena musical y su propia voz dentro del mundo del periodismo cultural, retratando el ambiente, los bares pequeños y los conciertos, como una especie de coming of age biográfico entre 'Sing Street' y 'Super empollonas' que supone un nuevo olvido para la actriz de aquella, la genial Beanie Feldstein.

'Uno de nosotros' (Let Him Go, 2020)

Un drama para adultos que se convierte en thriller de venganza con ribetes de neowestern, en principio nada nuevo bajo el sol, pero con lo mejor del buen cine americano, que no tiene nada que envidiar al Clint Eastwood de los primeros 2010. Pero sobre todo, el sólido trabajo de un sólido elenco veterano, formado por los padres de Superman, Kevin Costner (que no tenga un Óscar y solo haya estado una vez nominado es delirante) y Diane Lane frente a la siempre sublime Margaret Blackledge.

'Nunca, casi nunca, a veces, siempre' (Never Rarely Sometimes Always, 2020)

Este notable drama de HBO Max sobre el aborto de Eliza Hittman, ganó premios en el Festival de Cine de Sundance y el Festival de Cine de Berlín en 2020 antes de emerger como favorito de la crítica a fin de año. Sidney Flanigan ganó premio a Mejor Actriz del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el premio a Intérprete Revelación de la National Board of Review, mientras que la película está nominada a siete premios Indie Spirit.

The Assistant (2020)

Los Óscar hicieron algo de caso al tema me too con nominaciones al drama sobre los abusos en el canal Fox News 'El escándalo', pero el debut como directora de Kitty Green, es la película definitiva sobre lo que rodea a los abusos tipo Weinstein, una magistral actuación principal de Julia Garner merecía la contienda por el Oscar a la Mejor Actriz.

'Undine' (2020)

Una de esas pequeñas películas que hacen cierto ruido entre la crítica durante algunas semanas y luego pasan al olvido por no generar maremotos de algoritmo o ser estrenadas en la plataforma equivocada, pese a haber sido bien recibida en la Berlinale. Fuerte base de folclore para una oscura fantasía cuya oscura narración a menudo se ve compensada por el encantador romance en su corazón. ¿El problema? Ya premiaron 'La forma del agua' hace un par de ediciones.

Palm Springs (2020)

'Palm Springs' consiguió dos grandes nominaciones a los Globos de Oro de este año, una para Mejor Película Musical o Comedia y otra para Andy Samberg en la categoría Mejor Actor de Película de Comedia o Musical, pero sus opciones en los Óscar se reducían a Mejor Guión Original, avalados por la nominación del Writers Guild of America a Andy Siara, por su casi imposible renovación del concepto 'Atrapado en el tiempo' que parecía no dar ya para más.

'El dilema de las redes' (The Social dilemma, 2020)

La categoría documental es demasiado extensa para incluir a todos los buenos trabajos de este año, pero uno de los más elocuentes y que más ruido han creado en 2020 es este lúcido y completo análisis de nuestro presente minado de datos con una implacable advertencia que le da una función social que va más allá de la tecnofobia pueril de Charlie Brooker, para mirar a nuestro futuro desde la sencillez de la estadística.

La voz humana (2020)

Tras otra nueva pifia de elección para los Óscar de la Academia de cine española, 'La voz humana' era la última carta de representación española en los premios, y la mayoría de los expertos consideraron el trabajo de Pedro Almodóvar protagonizado por Tilda Swinton, como una casi certeza para una nominación al Óscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción en Vivo, pero se ha quedado fuera.

'El lago del ganso salvaje' (Nan Fang Che Zhan De Ju Hui, 2020)

Una de las mejores películas del año pasado, inteligente y con un estilo arrollador, este noir apabullante y hermoso combina la emoción de la serie B clásica con una lírica visual poco común y un comentario social relevante sobre la decadencia urbana en China. Es raro que se mire al cine de género, y a China aún le falta el prestigio que ha conseguido Corea del Sur, pero no te quepa duda de que es mucho mejor película que cualquiera de las elegidas para las categorías internacional y general.

Solo nos queda Bailar ( And then We Dance, 2020)

Una de las ausencias más inexplicables (e imperdonables) es esta preciosa historia de amor y baile que, a diferencia del cuento de hadas romántico burgués, y algo autocomplaciente, de ‘Call Me by Your name’ es mucho sincera, rotunda y atrevida a causa del emplazamiento de la historia y la riqueza de significados en cada acto, hasta casi convertirse en un manifiesto revolucionario que denuncia la hegemonía homofóbica del propio arte que quiere abrazar.

'Feels good man' (2020)

En un año que empieza con un asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de la ultraderecha, los conspiranoicos de QAnon y los activistas MRA, no habría esto de más reconocer este sorprendente documental sobre la rana Pepe, una creación inocente y bienintencionada reapropiada por la derecha estadounidense, dentro de los foros tipo 4chan e incluso un instrumento clave para impulsar la campaña electoral de Donald Trump. No trata sobre la Alt Right pero sí sobre cómo funcionan en la red, y recibió un sintomático premio a mejor documental en Sundance ¿A dónde estaban mirando los Óscar?

'La llorona' (2020)

Había conseguido estar nominada como Mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro, pero la película de Jairo Guerrero no pasó a nominaciones tras pasar el primer corte de preselección. Algunas de las muestras de terror más reseñables recientes tienen en común temas sociales relativos a la turbulenta historia de estados represores o sencillamente la difícil situación socioeconómica de algunas naciones. ‘La llorona’ es la última de estas aproximaciones, pasando tangencialmente por la leyenda que da título, pero suficiente para mostrar de nuevo los prejuicios de la Academia con el cine de género.

'Como sobrevivir al mundo material' (Kajillionaire, 2020)

Aclamada por la extraordinaria actuación de Evan Rachel Wood, la extraña comedia de Miranda July, es un dramedia negra, que cuestiona los lazos de la familia y ha sido excluida por completo de todos los premios de la temporada. Su compositor Emile Mosseri sí ha sido nominado a Mejor partitura original por 'Minari', aunque la de 'Kajillionaire' es igual de nominable.

Martin Eden (2020)

Pietro Marcello hace una adaptación exuberante y fiel de la novela de Jack London con ecos a la Novelle Vage, clasicismo artesanal atemporal y rotundo, y una gran interpretación principal de Luca Marinelli, que recuerda al mejor Jake Gyllenhaal con algo de carraspeo susurrante, para encarnar a un marinero bullicioso cegado por su propia ambición. Con razón ganó en la decimosexta edición del Festival de cine europeo de Sevilla y el Tiff.

'You Don't Nomi' (2020)

Sencillamente, uno de los mejores documentales sobre cine de la última década. Este estudio sobre la película 'Showgirls' combina una capacidad de análisis cinematográfico preciso y profundo sin dejar de ser tremendamente ácido y divertido. Su acertado uso del material de archivo completa un discurso agudo que, si bien comparte su fascinación al espectador, no glorifica de más el film que disecciona, sino que propone diferentes artefactos de análisis que llevan a la mirada poliédrica al desastre sin respuestas claras, logrando construir un collage de ideas que llevan al enigma indescifrable de la atracción por el despropósito, la monstruosidad vulnerable y adictiva de los grandes monumentos al mal gusto.

