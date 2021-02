Óscar 2021: 'La trinchera infinita' se queda fuera pero 'La voz humana' de Almodóvar pasa el corte

'La trinchera infinita', la película dirigida por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, ha sido descartada al Óscar a mejor película internacional, ni siquiera pasando el corte en la lista de semifinalistas, según ha informado la Academia de Hollywood. Sin embargo, el corto 'La voz humana', de Pedro Almodóvar sí se encuentra en el listado de preseleccionadas.

La película había sido preseleccionada para representar al España en los Óscar frente a otras competidoras, como 'El hoyo', de Galder Gaztelu-Urrutia y 'O Que Arde', de Oliver Laxe, pero la elección ha vuelto a caer desorientada, probando por enésima vez que la puntería de la Academia Española sigue descalibrada por el drama y la memoria histórica.

Sin embargo, 'La voz humana', el cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz Tilda Swinton, sí que fue seleccionado por la Academia de Hollywood como semifinalista para competir por el Óscar al mejor corto. En esta ocasión el cineasta manchego se ha impuesto, junto a otros nueve cortos, sobre 174 participantes. Con este corto, Almodóvar podría alzarse con la primera estatuilla en esta categoría y sumar otro Óscar para sumar a los de 'Todo sobre mi madre' (1999) y 'Hable con ella' (2002).

El descarte de 'La trinchera infinita' es otro premio al nulo riesgo de la Academia, apostando por un drama político continuista, con incuestionables actuaciones, pero poco arrojo formal y una batura tradicional frente a las nuevas perspectivas narrativas del film de Laxe y la proyección de 'El hoyo', tras haber arrasado en todo el mundo en Netflix, (y ser el film internacional más visto en la plataforma) y aparecer en incontables listas de lo mejor del año, siendo la plataforma un aval, tras demostrar cómo ha sido tratada en los Globos de Oro. El miedo al fantástico también es un tiro errado, como así lo demuestra la preselección de la guatemalteca 'La Llorona', que usa el gñenero de terror sin miedo para hablar de su genocidio.

El anuncio final de nominados será el 15 de marzo En esta edición, que se celebrará el 25 de abril en un formato por determinar a causa de la pandemia del coronavirus. El resto de nominadas a Mejor película extranjera son: 'Otra ronda' (Dinamarca), 'Better Days' (Hong Kong), 'Charlatán' (República Checa), 'Collective' (Rumania), 'Queridos camaradas' (Rusia), 'Hope' (Noruega), 'Night of the Kings' (Costa de Marfil), 'Quo Vadis, Aida?' (Bosnia y Herzegovina), 'Sun Children' (Irán), 'Entre nosotras' (Francia), 'A Sun' (Taiwán) y 'The Man Who Sold HIs Skin' (Túnez) y las hispanohablantes 'El agente topo' (Chile), 'La llorona' (Guatemala) y 'Ya no estoy aquí' (México).

El resto de preseleccionadas, de momento, son:

Mejor documental:

“All In: The Fight for Democracy”

“Boys State”

“Collective”

“Crip Camp”

“Dick Johnson Is Dead”

“Gunda”

“MLK/FBI”

“The Mole Agent”

“My Octopus Teacher”

“Notturno”

“The Painter and the Thief”

“76 Days”

“Time”

“The Truffle Hunters”

“Welcome to Chechnya”

Mejor banda sonora original

“Ammonite”

“Blizzard of Souls”

“Da 5 Bloods”

“The Invisible Man”

“Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“The Little Things”

“Mank”

“The Midnight Sky”

“Minari”

“Mulan”

“News of the World”

“Soul”

“Tenet”

“The Trial of the Chicago 7”

Mejor Canción original:

“Turntables” from “All In: The Fight for Democracy”

“See What You’ve Done” from “Belly of the Beast”

“Wuhan Flu” from “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan”

“Husavik” from “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Never Break” from “Giving Voice”

“Make It Work” from “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“Fight For You” from “Judas and the Black Messiah”

“lo Sì (Seen)” from “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”