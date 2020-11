Óscar 2021: 'La trinchera infinita' es la candidata española para el premio a mejor película internacional

Si a principio de octubre anunciábamos las tres candidatas, hoy sabemos que 'La trinchera infinita' (2019) ha sido elegida por la Academia de Cine para representar a España en la competición por el Óscar a la mejor película internacional en la edición 93 de los premios de Hollywood, que se celebrará el 25 de abril de 2021.

La actriz Susi Sánchez ha dado a conocer la película seleccionada en un acto el martes en la sede de la Academia de Cine, acompañada de la productora María Luisa Gutiérrez, miembro de la junta directiva, y un notario. Las otras dos finalistas eran 'El hoyo', de Galder Gaztelu-Urrutia y la gallega 'O que arde' de Oliver Laxe.

Dirigida por los vascos Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, 'La trinchera infinita' es vencedora en los apartados de dirección y guion en el Festival de San Sebastián y galardonada con dos Premios Goya (mejor actriz y sonido). Era favorita por su estilo de producción y sus interpretaciones y tiene un indudable gancho social, el eterno retorno de la proyección Española internacional. El hecho de que se estrene en Netflix USA en noviembre puede acompañar positivamente.

Netflix Films coming in November:



November 3:

MOTHER



November 5:

OPERATION CHRISTMAS DROP



November 6:

THE ENDLESS TRENCH (LA TRINCHERA INFINITA)

CITATION



November 11:

WHAT WE WANTED



November 12:

LUDO pic.twitter.com/pycNN9kNBu