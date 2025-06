"Hay mucha gente que desea tu caída" y otros dardos que Alba Carrillo ha lanzado contra Ana Rosa Quintana

Alba Carrillo ya demostró que era una bomba de relojería cuando la echaron de Mediaset, y sigue sin perder oportunidad para arrearle a la cadena. Lo último ha sido sobre Ana Rosa Quintana, a la que puso fina con motivo de la boda de su hijo, asegurando que tenía "imágenes comprometidas" como las que causaron su despido.

"No sé cómo todavía no te han cancelado"

"Vamos a darle una clase de ética profesional a la que era la reina de las mañanas antes de que apareciera 'Mañaneros 360'", comenzó Alba Carrillo en uno de sus últimos vídeos de TikTok, donde prometía rajar a gusto sobre Ana Rosa Quintana: "Los libros hay que escribirlos, y más si eres periodista".

"Si tienes información de un evento privado, aunque tengas grabaciones, no se emiten", continuó la presentadora, haciendo referencia al motivo por el que la echaron de Mediaset: "Te recuerdo la fiesta que hiciste que me supuso un despido".

Todo esto venía a cuento de la reciente boda del hijo de Ana Rosa: "Ayer se casó tu primogénito por segunda vez, que también se estaba enrollando con otra persona estando casado en esa fiesta en la que me grabaste a mí. (...) Si grabas y emites, te conviertes en Villarejo".

Carrillo arremetió contra ella por dar como regalo a los invitados un abanico ("con el dinero que tiene especulando con pisos en Sevilla, podría haberles hecho un regalito de más alto nivel") y la instó a "subir el nivel" para las próximas bodas de sus hijos: "Has puesto a los Reyes a caer de un burro, lo que no sé es cómo todavía no te han cancelado". La presentador reveló que tenía "imágenes comprometidas" de la celebración del evento:

"Tengo imágenes comprometidas. Como las mías de la fiesta de empresa. Pero jamás las voy a poner. Las imágenes están y tienes al enemigo en casa. Hay mucha gente que desea tu caída. ¿Y soy rencorosa? No, pero tengo muy buena memoria, por eso saco tan buena nota en los exámenes. Te lo digo para que dejes de dar lecciones de moral, como siempre que abres tu programa. Para dar lecciones de moral hay que estar muy limpio, y ninguno lo estamos".

"No entiendo el falserío de tener a todas las Campos trabajando contigo, cuando no os soportáis. De hecho, dijiste que si iban ellas de colaboradoras tendría que ser donde no estuvieras tú, y ahora estáis todas besuqueándoos por los pasillos de Mediaset. Es todo tan cínico que me caigo aquí. En cualquier momento me llamas para pedirme que trabaje contigo. No, cariño, no te lo voy a conceder, no lo hagas", concluyó.

