“Fui un muñeco de pruebas para el #MeToo”. Johnny Depp se abre sobre la batalla judicial con Amber Heard y presume de resiliencia

Ha llovido mucho desde que Johnny Depp y Amber Heard se enfrentaron en uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos. Fue en 2016 cuando la actriz acusó a su, por aquél entonces, pareja de violencia doméstica cuando presentó la demanda de divorcio, marcando el pistoletazo de salida a un polémico feudo que se extendió durante seis largos años y dos juicios.

El juicio del siglo

El primero tuvo lugar en 2020, fruto de una demanda del actor contra el periódico The Sun, después de que este se refiriera a él como un "maltratador de mujeres" y que terminó con un fallo a favor de la publicación al considerar que la descripción era "sustancialmente verdadera". El segundo, también relativo a una demanda por difamación, esta vez contra Heard, se celebró en 2022 con una resolución de lo más peculiar: Heard difamó a Depp, aunque Depp difamó a Heard al defenderse de la presunta difamación original. Vamos, que Calumniare fortiter aliquid adhaerebit.

Tres años después, Depp, que entre otras cosas fue invitado a abandonar la saga 'Animales Fantásticos' tras el primer veredicto, se ha autodefinido como un "muñeco de pruebas para el #MeToo". Ha sido durante una entrevista con The Sunday Times en la que ha hecho alusión al juicio de 2022, retransmitido por YouTube en directo en una maniobra insólita.

“Mira, eso ya había ido demasiado lejos. Sabía que tendría que semi-eviscerarme. Todo el mundo decía: ‘¡Ya pasará!’, pero yo no podía confiar en eso. ¿Qué va a pasar? ¿La ficción que se ha vendido por todo el puto mundo? No, no va a desaparecer. Si no intento contar la verdad, será como si hubiera cometido de verdad los actos de los que se me acusa. Y mis hijos tendrían que vivir con eso. Y los hijos de ellos. Niños que he conocido en hospitales. Así que, la noche antes del juicio en Virginia, no me sentía nervioso. Si no tienes que memorizar líneas, si solo estás diciendo la verdad… que ruede el dado”.

La estrella, que está promocionando su nueva obra de teatro como director 'Modi: Three Days on the Wing Madness', ha presumido de resiliencia, asegurando que resistió "todos los ataques y toda la mierda" y no mirando en absoluto al pasado.

“Mira, sabía que esto no iba a ser fácil, pero me daba igual. Pensé: ‘Lucharé hasta el puto final’. Y si acabo repostando gasolina, está bien. Ya lo he hecho antes. No me arrepiento de nada, porque, sinceramente, ¿qué podemos hacer respecto a la cena de la semana pasada? Absolutamente nada”.

Poco a poco, Johnny Depp vuelve a meter el pie poco a poco en Hollywood. Sin ir más lejos, el próximo 2026 verá el estreno en cines de 'Day Drinker', su reunión frente a las cámaras con Penélope Cruz tras 'Blow' en una comedia de acción dirigida por Marc Webb.

