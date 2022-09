La película sobre el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard se ha rodado a toda velocidad, se estrena este mismo mes y estos son sus protagonistas

En ocasiones, y solo en ocasiones, la industria del entretenimiento puede ser poco menos que una bandada de aves de rapiña, dispuestas a extraer el jugo de cualquier tema controvertido, sin importar lo fresco que aún esté el cadáver; y no tenemos más que remontarnos a hace un par de semanas, cuando Discovery+ anunció su documental 'La saga de los Hammer: escándalo y perversión', para ver la última muestra de ello.

El juicio del verano

Vistos los precedentes, era cuestión de tiempo que alguna compañía –o varias– clavasen sus garras sobre uno de los casos más mediáticos de 2022: el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. Un pleito tremendamente jugoso que ha impulsado a HBO Max a estrenar no una, sino dos docuseries poco más de tres meses después de que el jurado fallase a favor de Depp. Pero eso no es todo.

Según ha informado Deadline, la plataforma Tubi estrenará a finales de septiembre 'Hot Take: The Depp/Heard Trial'; una TV Movie centrada en el proceso judicial cuyo o proceso de producción se aceleró recientemente para poder estrenarla lo antes posible. Pero ya sabemos que las prisas son a los compañeros de viaje…

Pero, una vez conocida esta información, aún queda saber lo más importante: quienes son los interpretes encargados de dar vida a los conflictivos protagonistas de la historia. Éstos no serán otros que Mark Hapka —'Parallels'—y Megan Davis —con créditos como secundaria en series como 'Dos chicas sin blanca' o ' Bones'— y cuyos parecidos con Depp y Heard son, a falta de caracterización, algo vagos.

'Hot Take: The Depp/Heard Trial', escrita por Guy Nicolucci —'Late Night with Conan O'Brien'— y dirigida por Sara Lohman —'Good Satan'— se estrenará en Tubi el próximo 30 de septiembre y, aunque solo sea por puro morbo, no me cabe duda de que encontrará su público.