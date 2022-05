Johnny Depp contra Amber Heard y otras 11 estrellas de Hollywood que fueron acusadas en los tribunales (y cómo afectó eso a sus carreras)

El juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard no deja de acaparar titulares. Ambos se acusan mutuamente de difamación, remontándose todo a un artículo de ella en el que daba a entender que había sufrido malos tratos por parte del protagonista de la saga 'Piratas del Caribe'. La imagen del actor sufrió entonces un duro golpe del que no ha podido recuperarse, mientras que la de ella tampoco ha salido precisamente indemne.

Esa batalla legal entre ambos pronto llegará a su fin, pero las carreras de ambos ya han sufrido daños por lo sucedido y está por ver hasta qué punto se verán afectadas. Hoy vamos a repasar el caso de otras 11 estrellas de Hollywood que fueron acusadas ante los tribunales, qué sucedió en el juicio y qué efecto tuvo ello en su carrera posterior.

Roscoe Arbuckle

Acusado de violación y homicidio cuando era quizá el actor más famoso de Hollywood en 1921. Fue sometido a tres juicios, ya que en los dos primeros no fue posible que el jurado tomase una decisión. A la tercera fue encontrado inocente y los miembros del jurado incluso hicieron una histórica declaración diciendo que se había cometido una grave injusticia con Arbuckle.

De poco sirvió, su carrera ya había sido arruinada y apenas trabajó durante los años posteriores, a menudo como director y bajo el seudónimo de William Goodrich. Eso sí, en 1932 parecía que la cosa mejoraba y un año después llegó a firmar un acuerdo con para protagonizar una película. Esa noche salió a celebrarlo y mientras dormía, sufrió un ataque al corazón que acabó con su vida.

Errol Flynn

Fue acusado de estupro por dos adolescentes en 1942, con la mayoría de seguidores del actor montando organizaciones protestando por ello. El juicio no se alargó demasiado y fue declarado inocente. Su imagen sufrió cierto golpe por ello, pero él siguió trabajando en el cine sin mayores problemas.

Roman Polanski

En marzo de 1977 fue acusado de violación con el uso de drogas, perversión, sodomía, suministrar a una menor una sustancia controlada y acto lascivo con una niña menor de 14 años. El director admite el último cargo a cambio de que se retiren los demás y acaba pasando 42 días en prisión, llegando además a un acuerdo con la fiscalía para no volver a la cárcel. Sin embargo, su equipo teme que el juez vaya a saltárselo, por lo que decidió huir a Europa, refugiándose en Francia, un país que puede negarse a su extradición. Así sucedió y Polanski ha seguido trabajando sin grandes problemas hasta ahora, que con su próxima película ya ha tenido serias dificultades para conseguir la financiación necesaria. 45 años después, eso sí.

John Landis

Acusado de homicidio involuntario en 1982 por la muerte de Vic Morrow y dos niños actores durante el rodaje de 'En los límites de la realidad' por un accidente de helicóptero. El cineasta admitió no haber cumplido las leyes de trabajo infantil, pero negó ser culpable de lo sucedido. Tras un juicio que se alargó durante casi un año, Landis fue declarado inocente en 1987. Al año siguiente estrenaría la muy exitosa 'El príncipe de Zamunda', pues el único efecto real que tuvo lo sucedido en su carrera fue la pérdida de su amistad con Steven Spielberg.

Sean Penn

El actor ha tenido varios problemas con la ley, pero el más llamativo sucedió en 1987, ya que acabó con él en la cárcel. Durante el rodaje de 'Colors: Colores de guerra' dio uno puñetazo a un extra mientras se encontraba en libertad condicional por otros cargos similares. Fue condenado a pasar 60 días en prisión, pasando finalmente 33 días entre rejas. Luego siguió trabajando como si nada.

Matthew Broderick

Broderick estaba en la cresta de la ola gracias al éxito de 'Todo en un día' cuando su actitud imprudente al volante le llevó a estrellarse de frente contra un Volvo en agosto de 1987 en Irlanda del Norte, provocando la muerte instantánea de dos personas. El actor llegó a decir que no recordaba nada de lo sucedido, pero eso no impidió que fue acusado de provocar dos muertes por su conducción peligrosa, pudiendo haber sido condenado hasta a 5 años de cárcel. Finalmente solamente fue condenado por un cargo menor de conducción temeraria, recibiendo por ello una multa de apenas 100 libras. Su carrera no se resintió en lo más mínimo por lo sucedido.

Christian Slater

No era su primer problema con la ley -en 1994 fue detenido por intentar subir a un avión con una pistola cargada-, pero lo más llamativo sucedió a finales de 1997, pues fue detenido tras agredir a su novia y un agente de policía bajo el efecto de las drogas. Se declaró culpable y fue condenado a pasar 3 meses en prisión -finalmente estuvo 59 días en la cárcel- y otros 3 en un centro de desintoxicación. Slater siguió trabajando, pero su popularidad bajó mucho y acabó participando en infinidad de producciones pensadas directamente para el mercado doméstico. No fue hasta la televisiva 'Mr. Robot' cuando su imagen empezó a recobrar enteros.

Robert Downey Jr.

El protagonista de 'Iron Man' sufrió multitud de problemas con la ley entre 1996 y 2001, todos ellos asociados a su adicción a las drogas. El punto álgido probablemente llegó en 1999, cuando no se presentó a un test obligatorio para ver si seguía consumiendo o no. Como resultado de ello, fue condenado a pasar 3 años en la cárcel, de los cuales acabó cumpliendo uno.

Eso sí, sus problemas no acabaron ahí, pues poco después de ser puesto en libertad empezó a participar en 'Ally McBeal', serie de la que acabaría siendo despedido por no superar sus problemas con las drogas. Downey Jr. acabó ingresando en un centro de rehabilitación, siendo a partir de ahí cuando logró enderezar su carrera. Ya en 2003 volvió al cine con 'El detective cantante' y apenas cinco años después fue pieza clave en el despegue del universo cinematográfico de Marvel.

Winona Ryder

Fue detenida en diciembre de 2021 tras ser acusada de robar objetos por valor de 5.500 dólares en una tienda de ropa. Un año después fue condenada a tres años de libertad condicional y 480 horas de servicios a la comunidad. La actriz cumplió la pena, pero lo sucedido la llevo a hacer una pausa de varios años en su carrera. Tras ella, la cosa nunca volvió a ser la misma, teniendo que esperar hasta el estreno de 'Stranger Things' en 2016 para que el asunto remontase.

John McTiernan

El legendario director de película como 'Depredador' o 'Jungla de Cristal' contrató a un investigador privado para que espiase a su productor, negando después haberlo hecho al FBI, solamente para reconocer la verdad después. Eso desembocó en una larga batalla legal que se zanjó en 2013 cuando fue rechazada su apelación de la condena por la que tenía que pasar 1 años en la cárcel -finalmente estaría 328 días- y una multa de 100.000 dólares. McTiernan no ha vuelto a dirigir película alguna desde que estalló el caso en 2006.

Wesley Snipes

La condición de estrella de Snipes ya era un tanto dudosa cuando fue acusado de evadir impuestos en octubre de 2005, siendo finalmente condenado en 2008 a cumplir una condena de tres años de cárcel. Snipes intentó apelar, pero la sentencia fue confirmada y el 9 de diciembre de 2010 entró entre rejas. Fue liberado el 2 de abril de 2013, con la condición de cumplir el resto de la sentencia en arresto domiciliario.

Eso sí, sus problemas no acabaron ahí, ya que la Hacienda de Estados Unidos exigió que se le pagase lo debido, lo cual desembocó en otra batalla legal que también perdió en 2018. Eso sí, el actor ya había logrado reactivar su carrera tras salir de la cárcel -le pudimos ver en 'Los Mercenarios 3', 'El rey de Zamunda' o la televisiva 'Una historia muy real'-, pero sin alcanzar nunca la gloria que llegó a conocer durante los años 90.