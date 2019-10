'Mr. Robot' regresa adictiva y vibrante: la cuarta y última temporada está dejando momentos memorables

Tras cuatro temporadas, este año diremos adiós a Elliot Alderson. El hacker justiciero, traumatizado y alienado, que encarna Rami Malek (ahora ganador de un Óscar, por 'Bohemian Rhapsody') completará su viaje estas próximas navidades y si hay algo claro a día de hoy es que vamos a echarle mucho de menos. Pero toda historia debe tener un final, y de momento, el de 'Mr. Robot' promete ser memorable.

Y es que la serie creada por Sam Esmail ha vuelto ofreciendo su mejor versión, la que mostró en las temporadas 1 y 3. Ayer hablamos del inesperado giro con el que concluye el episodio 4x02, y que adelanta, según Esmail, la última gran revelación de esta ficción emitida por USA Network (Movistar en España). Si aún no has empezado la nueva tanda de capítulos y necesitas recordar dónde se quedó todo, puede ayudarte este simpático vídeo donde los actores resumen los arcos argumentales de sus personajes antes de la temporada 4:

En todo caso, no hay que preocuparse; los "previously" de esta serie están diseñados para refrescar la memoria sobre los detalles y personajes más relevantes para lo que ocurre a continuación. Enseguida llega la primera sorpresa de esta temporada, un crimen que no va a dejar indiferente a ningún fan de la serie. Sobre todo por cómo está narrado.

La desesperada partida final contra E-Corp y Whiterose

Uno de los aspectos más estimulantes de 'Mr. Robot' es el cuidado de la puesta en escena y la elección del encuadre; cada plano importa, cada momento aporta algo o es clave para los personajes, sobre todo ahora donde todo está en juego. El punto de vista elegido al final de esa escena no es solo muy elegante: nos deja con el personaje que quizá sufre la mayor transformación en este inicio de temporada.

Alguien con quien, al fin, podemos empatizar. Ahora que se encuentra en esa situación, Elliot y Mr. Robot (Christian Slater) tienen lo que necesitan para acabar con el malvado plan de E-Corp y Whiterose (BD Wong). O eso parece, porque Esmail se ha estado guardando un importante as bajo la manga y asegura que, cuando se sepa, lo va a cambiar todo...

Desde ese explosivo arranque se siente que hemos llegado al final del camino. Todo es más dramático, desesperado y vibrante, y percibes que el peligro acecha en cada esquina, que cada decisión es crucial y una torpeza puede acabar en desastre. Estamos en una partida a vida o muerte. Incluso Whiterose ha perdido su calculado equilibrio, como sugiere esa escena del árbol navideño (la fecha elegida para terminar la serie no puede ser más acertada).

Y no es solo que Sam Esmail esté demostrando una gran habilidad en su manejo del ritmo o el suspense, o lo que señalaba antes, ese dominio del espacio para engancharnos, mantenernos alerta o crear incomodidad, es que la serie tiene un reparto formidable que ha interiorizado los personajes, que aporta verosimilitud a cada gesto, cada línea de diálogo, y al que Esmail extrae todo el potencial con su dirección.

'Mr. Robot': en busca de humanidad en un mundo frío y despiadado

Adoro cuando el funcionamiento de una escena depende de la magia de los actores, de su capacidad para transportarnos a lo que pasando entre los personajes. Y en esta serie son claves las sorpresas del guion o los estallidos de violencia (siempre efectivos, plasmados con inteligencia para afectar al espectador) pero hay veces, como ese maravilloso instante del walkman, donde todo se reduce a esas personas creando algo verdadero, íntimo.

Oh, sí, estoy disfrutando mucho 'Mr. Robot' desde la anterior temporada. Y aún quedan 11 episodios. Si no tropieza con esa fundamental pieza de información que ha reservado para el acto final, Sam Esmail habrá dejado una ficción descomunal en cuatro entregas que no solo habla del ser humano y la sociedad actual (ese prólogo sobre Internet genera más inquietud y miedo que las últimas temporadas de 'Black Mirror') sino que además engancha, asombra y divierte como el mayor entretenimiento de la industria de Hollywood.