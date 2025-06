Creo que el nuevo diseño de Netflix es horrible. Da ganas de irse y ver algo en cualquiera de las otras plataformas

Netflix empezó a testear un nuevo diseño el año pasado, lo cual suponía el primer gran cambio en más de una década, pero no ha sido este 2025 cuando ha empezado a implementarlo en serio. En concreto, fue el pasado 19 de mayo cuando comenzó su introducción global que ha ido desarrollándose desde entonces, por lo que quizá algunos todavía no lo tengan disponible. No sabéis la envidia que me dais si tenéis suerte, ya que creo que es horrible y siempre que entro me deja con ganas de irme a ver algo en cualquier otra plataforma.

La base principal de este nuevo diseño parece ser que todo se vea más grande en tu cuenta para que así capte más rápidamente tu atención. A cambio vas a ver muchos menos títulos en portada, limitando así todo lo que puedas comprobar de un simple vistazo y obligándote a navegar más si quieres encontrar cualquier título que no aparezca destacado o que ya tuvieras fichado de antemano.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

¿Más sencillo? PEOR

Desde Netflix lo venden como una opción más sencilla más centrado en las recomendaciones en función de aquello que veas y que da prioridad justo a este último: "Considéralo tu oasis personal para estar al tanto de todo lo que te importa". Vamos, dar prioridad absoluta tanto a lo que la plataforma quiera venderte, ya sea en portada en lo más alto o a través de su discutible sistema de recomendaciones, y quitando peso al resto.

Mi primera conclusión es que es un cambio pensando en los usuarios más torpes -por no usar una palabra más despectiva- de la plataforma. Una forma de intentar dártelo todo hecho, aunque maquillándolo con la promesa de ofrecer más información sobre los títulos disponibles, ya que "con la nueva interfaz, puede descubrir por qué merece la pena ver cada título antes de pulsar el botón de reproducción". La realidad es que esa información adicional que aporta es muy genérica y no ayuda realmente a tomar decisión alguna.

Hay otros detalles que no me agradan nada, como el hecho de haber prescindido del botón 'Novedades más vistas', donde, entre otras cosas, podías ver una selección de títulos que van a llegar próximamente a la plataforma. Era la mejor opción si querías ir descubriendo algo antes de que estuviese disponible y empezaras a decidir si merecía la pena tenerlo en cuenta.

En lugar de mejorarlo y directamente incluir todos los títulos que iban a ir llegando -porque hasta ahora solamente había una selección parcial que impedía al suscriptor tener toda la información, algo que parece una máxima inquebrantable para Netflix-, la alternativa ha sido eliminarlo o sepultarlo hasta tal punto que he sido capaz de encontrarlo. Por suerte, cuando entro a través de mi ordenador sí que sigue ahí.

No voy a negar que sea algo más vistoso, pero el cambio ha supuesto ir a peor en lo que llevaba años siendo una de las grandes bazas de Netflix: lo cómodo que era de usar. Aquí parece que ha querido llevarse eso al extremo y no me cabe duda de que el resultado gustará a algunos, pero también tengo muy claro que no soy, ni mucho menos, el único que ha quedado asqueado con ello.

Un resultado incierto

Son varios usuarios los que han cancelado o amenazado con cancelar sus suscripción tras ver cómo se implementa esta nueva interfaz. Desde The Hollywood Reporter se alude a un estudio no especificado hecho por la propia plataforma para concluir que la mayoría silenciosa lo apoya, pero desde luego que no ayuda leer muchos comentarios diciendo que lo odian.

Eso sí, no soy tan inocente como para olvidarme de que algo parecido sucedió cuando Netflix anunció que iba a introducir un nuevo plan con publicidad cuando hasta entonces se había negado en redondo a ello. Las críticas fueron tremendas, pero la realidad es que eso ha permitido que la compañía siga creciendo. En este caso dudo que vaya a ser un factor determinante en esa dirección -los únicos que se ven innegablemente favorecidos son aquellos espectadores con problemas visuales-, pero una cosa es el ruido online y otra sus consecuencias reales.

Dicho esto, para mí este cambio hace que me apetezca mucho menos navegar por Netflix buscando descubrir algo, por lo que los días de entrar a ver si encuentro alguna serie o película que me apetezca ver han llegado a su final. Que una cosa es entrar con algo muy claro en mente y otra hacerlo porque quieres matar el tiempo sin tener nada en mente. Pues para eso, adiós Netflix y hola Prime Video, Filmin, Movistar Plus+ y tantas otras. Que no es por falta de opciones.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025