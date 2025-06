Netflix se ha equivocado de lleno con el TUDUM al reducir su catálogo a un puñado de grandes éxitos

Los videojuegos ya nos señalaron el camino hace algún tiempo, cuando abandonaron el formato de continuas novedades que era el E3 para pasar a hacer conferencias y eventos individuales y globales: Sony, Nintendo, Microsoft y las distintas desarrolladoras se aseguran que solo se hable de ellas centrando sus anuncios importantes en una semana donde no hay nada más, asegurándose ser tendencia en redes sociales.

Lo mismo va a acabar pasando con el cine y la televisión. Sí, a todos nos gusta una buena Comic-Con o una buena Cinemacon, pero tiene sentido que las grandes empresas promocionen sus nuevos proyectos por separado y se aseguren que, durante un fin de semana, toda la actualidad cultural les va a mirar a ellos. En el caso de Netflix es, por supuesto, el TUDUM, un evento masturbatorio (como solo pueden ser este tipo de saraos) que lleva haciéndose anualmente desde enero de 2020, y que este año ha sacado músculo mostrando sus series y películas más famosas y prometedoras... Pero enterrando el resto.

Entre calamares y cosas raras

Pongámonos en situación: el 25 de enero de 2020, justo antes de la pandemia, Netflix montó el primer TUDUM en Sao Paulo, un evento gratuito de tres días que fue una celebración de la marca y de lo que estaba por venir, casi como una especie de Comic-Con solo centrada en la Gran N. Tuvo tanto tirón (y el título del evento les gustó tanto) que en noviembre de ese mismo año hicieron la segunda edición, únicamente online. En realidad era todo una preparación para que en 2021 se reinventaría como "un evento fan global". Y, entonces y por suerte, se desmadró.

En aquel evento, y a lo largo de varios días, se presentaron un total de 52 proyectos, entre 'The Witcher', 'Big Mouth' o incluso 'Soy Georgina'. La idea (más que correcta) de Netflix fue sacar músculo, mostrar todo lo que podía dar al público, dejar la sensación de que había algo para todo el mundo. En 2022 la estrategia fue similar: por el YouTube de la empresa fueron desfilando estrellas de decenas y decenas de series, realities y películas, convirtiéndose genuinamente en una celebración fan global. Allí se presentaron novedades de todo, desde 'Alice in Borderland' hasta 'Jojo's Bizarre Adventure: Stone Ocean', sin dejar de lado 'Enola Holmes 2' o 'Pinocho'. Fue espectacular, la demostración de la fuerza de la marca Netflix en el mundo y un batiburrillo incansable en el que cualquiera podía encontrar su lugar.

Y sin embargo, en la edición de 2025 parecen haberse echado atrás. En la interminable gala del lunes nos encontramos con que la Gran N, que ya retransmite en directo desde su propio servicio, hizo un show en el Kia Forum de Los Angeles que, tristemente, era más una presentación que una convención. Desde el escenario, se nos mostraron imágenes de un puñado de series y películas: las que más prometen en audiencia, las más famosas, las que van a dar un puñetazo en la mesa y marcar de lo que se habla y lo que no en los próximos meses: 'El juego del calamar', 'Stranger things', 'Miércoles', 'One Piece', 'Puñales por la espalda 3', 'Frankenstein'... Como manera de marcar terreno es increíblemente efectivo. Pero como evento para celebrar la marca y volver a ganarse el cariño del público, no tanto.

Próximamente, ¡lo mismo de siempre!

El TUDUM de 2025 ha sido, simplemente, la celebración del éxito. No se ha abierto a nuevas marcas, a sorpresas como 'Adolescencia' o 'Mi reno de peluche', sino que Netflix se ha enrocado en ella misma, destacando las cosas que ya sabíamos que iba a estrenar. No ha habido hueco para la animación, ni prácticamente para los realities. De hecho, tan solo se mostraron tráilers de cuatro películas y cuatro series, en una gala que solo tenía dos tipos de target: los periodistas a los que no nos quedó otra que tragárnosla y los muy, muy alineados con la marca Netflix, tanto como para no querer esperar a que los mejores momentos se suban a redes sociales.

Esta presentación especial tuvo, claro, un guion completamente sanitizado y que no deja lugar a las sorpresas: todo el mundo sabe qué, cómo y cuándo lo dirá. Y la estructura es tres cuartos de lo mismo: no hay hueco para nuevas series que no tengan ya un culto global. Si lo que querían era sacar músculo, se han equivocado de pleno: el TUDUM en 2025 ha sido una muestra de ego desaforado y poca confianza en su propio horizonte. Entre los tráilers no ha habido nada sorprendente o que fuera más allá de buscar el "evento", y no porque tuvieran pocas cosas que mostrar precisamente.

Así, de primeras, podemos destacar 'Long Story Short', (lo nuevo del creador de 'Bojack Horseman'); 'Barrio Sésamo'; 'The Beast On Me' (producida por Jodie Foster y Conan O'Brien); 'Black Rabbit' (con Jude Law y Jason Bateman); lo nuevo de 'Monster'; 'La edad de la inocencia'; 'La casa de la pradera'; 'Man on fire'; 'Scooby-Doo'; 'Golf' (protagonizada por Will Ferrell y Ramy Youssef); 'Gears of war'; 'Magic'; un montón de anime; 'Mafalda'; 'Clash of clans'; 'Superestar'; 'El refugio atómico'; la docuserie de Victoria Beckham, Rafa Nada, Gordon Ramsay, Mike Tyson o Take That; 'Monopoly'; la película de 'Heartstopper'... Había material y series por lanzar, pero han decidido no confiar en él o no aguar sus cinco grandes estrenos con minucias que quizá desvíen la atención de aquello que, por defecto, ya tiene atención mediática.

En lo personal, me resulta difícil de entender: puestos a hacer un evento masturbatorio en el que te lo guisas, te lo comes y el público va a tu favor, llega hasta el final. Muéstralo todo, que no se quede nada sin saber, deja hype por proyectos nuevos, enseña que en tus arcas tienes una nueva 'Adolescencia', que el éxito de 'La casa de papel' no fue casualidad, que tu apuesta por el anime está funcionando, que tus realities siguen viento en popa. Centrarse en las series y películas que ya conocíamos solo trae consigo la sensación de que Netflix se está repitiendo a sí misma, sin nada nuevo que contar. Y, en este caso, son ellos mismos los que se han cavado su propia tumba, se han metido dentro y, además, han dejado un espacio para los aplausos.

