Antes del universo cinematográfico de Marvel, Nick Fury ya tenía su propia película con una figura emblemática de los noventa

Hubo una época en la que Nick Fury no era sinónimo inmediato de la imagen del personaje que ahora tenemos con Samuel L. Jackson, ni de panoramas de universos cinematográficos mastodónticos. Antes de que el UCM arrasara con todo y colocara al actor afroamericano como el poderoso director de S.H.I.E.L.D. que conocemos desde Iron Man 2, hubo una versión mucho más noventera del icónico agente.

Esa encarnación llegó de la mano de David Hasselhoff, ese actor al que muchos recuerdan por 'El Coche Fantástico' y 'Los Vigilantes de la Playa', y que en 1998 se enfundó la gabardina, el parche y el cigarro para protagonizar 'Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D.', una película para televisión que pretendía ser el pistoletazo de salida de una serie sobre espías y conspiraciones, aunque al final se quedó en curioso intento televisivo.

La historia de este proyecto es un poco de esas que cuentan los fans del cómic con la boca entreabierta: Hasselhoff siempre ha defendido su versión de Fury con orgullo, incluso alegando que Stan Lee, el mismísimo creador del personaje, le dio su bendición y le llamó "el Nick Fury definitivo" durante el rodaje, lo cual ha generado risas y debate entre frikis y cinéfilos por igual con el paso de los años.

Hasselhoff admitió que esperaba repetir su papel de Nick Fury en el éxito de taquilla del verano de 2012. "Y entonces llegó Samuel L. Jackson, que era un gran Nick Fury, pero no era realmente el Nick Fury consumado, tal como estaba escrito", dijo.

"Samuel Jackson es uno de mis actores favoritos"

Aunque luego matizó sus palabras y dijo que respetaba mucho al trabajo de Samuel L. Jackson, quien es ya casi inseparable del personaje para millones de personas, el simple hecho de que aquel proyecto existiera demuestra que Marvel estuvo tanteando adaptaciones del personaje mucho antes de que se convirtiera en la piedra angular del universo cinematográfico que todos conocemos.

Hoy, con Nick Fury más vivo que nunca gracias a su presencia omnipresente en películas y series (incluyendo historias recientes en Disney+ donde Samuel L. Jackson sigue explorando facetas más profundas del personaje) el recuerdo de aquella fugaz y noventera interpretación de Hasselhoff es un guiño nostálgico que nos recuerda lo mucho que ha cambiado la manera de adaptar cómics a la pantalla en apenas un par de décadas.

Fotos de screenrant.com

