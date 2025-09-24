'Los vigilantes de la playa' tendrá un reboot inesperadísimo 23 años después de su último episodio

Nadie lo imaginaba cuando lo vio por primera vez, pero el 10 de abril de 1989 nacía en Estados Unidos una de las series más míticas para cualquier millennial que se precie: Pamela Anderson, David Hasselhoff, carreras por la arena a cámara lenta... Exacto, estoy hablando de 'Los vigilantes de la playa'. Y es que, tras su último y delirante episodio en 2003, ahora Fox ha dado luz verde de manera oficial a su reboot.

Los vigilantes 2.0

Lo último que vimos de 'Los vigilantes de la playa' fue la adaptación cinematográfica de 2017 con Dwayne Johnson y Zac Efron, y pocos imaginaban que la cosa tuviera aún tirón. Sin embargo, en la próxima temporada televisiva veremos 12 nuevos episodios que contarán con los creadores de la serie original como productores ejecutivos y con Matt Nix ('Los elegidos', 'Mentiras arriesgadas') como showrunner, según leemos en Variety.

Michael Thorn, el director de Fox, ha afirmado que "En su emisión original, 'Los vigilantes de la playa' definió una época de vida en la playa y elevó a los salvavidas a un estado icónico. Ahora, este mito televisivo está preparado para un retorno moderno. Juntos, traeremos el sueño de California a una nueva generación de fans con nuevas historias, estrellas en ascenso y todo el espectáculo que hace de la franquicia 'Los vigilantes de la playa' un éxito global". Si él lo dice...

Obviamente, aún no sabemos ni siquiera quién saldrá en la serie, pero cabe destacar que será la segunda serie de salvavidas playeros emitida en Fox en los últimos años: 'Rescue: HI-Surf' fue cancelada en mayo después de una sola temporada. Habrá que ver si este reboot tardío tendrá el mismo tirón que la serie original o si, por el contrario, sufrirá el mismo destino que otros intentos de hacer franquicia como 'Los vigilantes de la noche', un absurdo dislate en el que David Hasselhoff hacía de detective por las noches. Nunca se sabe.

