"No suelo ver mis películas". Leonardo DiCaprio asegura que no ha vuelto a ver 'Titanic', aunque hay una excepción a su regla personal

No tenemos que olvidar que, además de 'Avatar' y su secuela 'El sentido del agua', James Cameron posee otro largometraje dentro del Top 5 con los títulos más taquilleros de la historia del cine. Este no es otro que 'Titanic', que ocupa la cuarta posición del ranking con un montante total de 2 264 millones de dólares y que, además de ser un éxito comercial impepinable, continúa siendo un logro técnico y artístico imperecedero.

Una y no más

Pero este estatus de culto y de joya indiscutible del cine moderno no quiere decir que Leonardo DiCaprio, su gran estrella junto a la fantástica Kate Winslet, haya vuelto a disfrutar de sus bondades. Al menos esto ha afirmado charlando con Jennifer Lawrence en una entrega de Actors on Actors en la que la actriz preguntó al intérprete si había revisitado la épica romántica, sólo para recibir una negativa.

Para no variar, Lawrence se tomó a cachondeo la situación e hizo un par de chistes mencionando por el camino la polémica 'La gran estafa americana' de David O. Russell después de que su colega le espetase un contundente "No suelo ver mis películas, ¿tú sí?".

"No. Nunca he hecho algo como Titanic —si lo hubiera hecho, la vería—. Una vez estaba muy borracha y me puse La gran estafa americana. Pensé: 'Me pregunto si soy buena actuando. Me la puse y no recuerdo cuál fue la respuesta".

Esta no es la primera vez que Leo ha hecho pública su reticencia a regresar a su obra. Ya lo comentó en una entrevista con Esquire en la que, además, señaló una de las grandes excepciones a su regla —que, además, contiene uno de sus mejores trabajos hasta la fecha—.

"Rara vez veo cualquiera de mis películas, pero, si soy sincero, hay una que he visto más que las demás. Es El aviador. Simplemente porque fue un momento muy especial para mí. Había trabajado con Marty [Scorsese] en Gangs of New York, y llevaba arrastrando durante 10 años un libro sobre Howard Hughes.

Tenía 30 años. Fue la primera vez que, como actor, pude sentirme implícitamente parte de la producción, y no solo un actor contratado para interpretar un papel. Me sentí responsable de una forma completamente nueva. Siempre me he sentido orgulloso y vinculado a esa película como una parte clave de mi crecimiento en esta industria y de asumir por primera vez un papel como verdadero colaborador".

De todos modos, no hace falta que DiCaprio vuelva a ver 'Titanic', ya compensa la cantidad absurda de veces que he repetido tanto en el cine como cada vez que la ponen en televisión. Y es que es difícil resistirse a semejante blockbuster.

