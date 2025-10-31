La mítica escena de 'Titanic' que Leonardo DiCaprio y el estudio querían eliminar, pero James Cameron se negó: "Me suplicó que la quitase"

El tremendo éxito de 'Titanic' supuso el empujón definitivo para las carreras de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Sin embargo, su elaboración estuvo repleta de problemas y ahora toca hacer una parada en la escena que ambos actores odiaban, pero eso no fue suficiente para que James Cameron la eliminase.

A nadie le gustaba

El momento en cuestión es cuando Jack enseña a Rose cómo escupir como un hombre. Es una escena un tanto peculiar que sirve para ilustrar lo cercanos que son ya los personajes interpretados por DiCaprio y Winslet, pero lo cierto es que Cameron se quedó muy solo defendiéndola. Así lo recordaba el propio cineasta en The Buffallo News:

Escribí esta escena donde Jack le enseña a ella a escupir. La presidenta de mi compañía (Paramount) me suplicó que la quitase. La odió. A mi coproductor no le gustó. A la gente de Fox no le gustó la escena. A Leonardo DiCaprio no le gustó. A Kate Winslet no le gustó la escena cuando todos la leímos por primera vez.

Pese a la presión que recibió, Cameron se mantuvo firme en su postura e incluyó la escena en cuestión en el montaje final de 'Titanic'. Teniendo en cuenta todas esas quejas y la amplía duración de la película, muchos habrían acabado cediendo, pero él no. Además, Cameron consiguió el apoyo del productor Jon Landau y finalmente quedó claro que había sido un acierto dejarla:

Probablemente sea la segunda o tercera escena mejor valorada de la película. Mi método es el siguiente: si tengo una pequeña duda sobre algo, y si escucho lo mismo de otras personas, actúo en consecuencia. Pero si creo firmemente en algo, no me importa cuánta gente me diga que está mal. Tiene que ser un asunto personal.

'Titanic' acabó convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos. Actualmente ocupa la cuarta posición con unos ingresos totales de 2.264 millones de dólares.

