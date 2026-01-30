Tras fichar a su Kratos, la serie de 'God of War' ahora ha encontrado a sus mayores adversarios: Thor y Odín ya están listos para el Ragnarok

Poquito a poco se va moviendo la serie de 'God of War' de Amazon Prime Video, que adaptará los videojuegos más recientes de la saga con un Kratos más maduro y taciturno que se enfrenta a los dioses nórdicos mientras trata de llevarse con su hijo adolescente.

Hace unas semanas desde Prime Video confirmaron el fichaje de Ryan Hurst como Kratos, y ahora poco a poco el elenco sigue creciendo y ya tenemos a sus mayores antagonistas: Thor y Odín.

Llegaron los problemas

'God of War' se centra en el viaje de Kratos y su hijo Atreus para honrar a Faye, su difunta esposa y madre, respectivamente. Pero por el camino se ganan la enemistad de Thor, el dios del Trueno, y de varios miembros de su familia.

Thor va a ser un personaje clave en la serie, y 'God of War' ha encontrado al fichaje ideal en 'Separación' con Ólafur Darri Ólafsson. El actor islandés ha descrito a su personaje como "una sombra de quien una vez fue, mientras se ahoga a sí mismo en alcohol", y promete darnos una versión muy interesante para los fans del videojuego.

El otro gran fichaje es el de Mandy Patinkin como Odín, el Padre de Todos y un maestro manipulador que será uno de los mayores antagonistas de la serie, como reportan desde Deadline. Patinkin es una leyenda de la pequeña y la gran pantalla, habiendo participado en 'Homeland', 'Chicago Hope', 'La princesa prometida' y 'Yentle', así que es un fichaje de mucho calibre para la serie de Prime Video.

El elenco de 'God of War' sigue creciendo poco a poco y ya tenemos confirmados a Teresa Palmer como Sif y Max Parker como Heimdall. En principio, la serie de 'God of War' constará de dos temporadas para adaptar los videojuegos, con Frederick E.O. Toye ('Shogun', 'The Boys') al frente de los dos primeros episodios.

En Espinof | Películas basadas en videojuegos, ¿de verdad son todas malas? Un recorrido por 19 adaptaciones, desastres y éxitos, errores catastróficos y revalorizado cine de culto para los fans

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026