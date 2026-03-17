"Los críticos tienen ese rollo de pedófilo en la puerta del colegio". Santiago Segura se enfrenta frontalmente a la prensa especializada por culpa de 'Torrente Presidente'

No creo que a nadie le pille por sorpresa si digo que a Santiago Segura no le sientan bien las críticas negativas. Solo hace falta echar un vistazo a su perfil en Twitter para comprobarlo: incluso las buenas noticias de su taquilla tienen un pequeño añadido hablando de sus haters o de la rabia que le dan algunas de las opiniones profesionales sobre 'Torrente Presidente'. Sin embargo, nunca había llegado hasta el extremo de comparar a la prensa con un pederasta. Cosas que pasan cuando se te calienta la boca de más.

¿Qué, nos hacemos unas declaracioncillas?

En una proyección privada de la película para la empresa SAP Concur (para la que el amiguete hizo de director de evento, presentando un asistente de IA generativa, como no podía ser de otra manera), Segura afirmó el pasado viernes que los periodistas que ya habíamos visto la película habíamos hecho spoilers en los titulares reventando los cameos (no es el caso de esta web, conste). ¿Y con qué decidió comparar esta afrenta, tal y como hemos visto en el Instagram de Libertad Digital?

Los críticos de la prensa especializada tienen ese rollo de ese pedófilo que hay en la puerta del colegio que le dice a una niña "Los reyes son los padres". O sea, ¿qué interés tiene? A la niña no le interesa, tiene ilusión. ¿Vosotros queréis saber el final? No, queréis saberlo cuando llegue. Bueno, perdonad, que me caliento.

Antes de la proyección, Segura ha afirmado que este aparente resquemor viene de solo una cosa: "Les debe haber molestado pagar, entonces han puesto todos los cameos en los titulares, si no sois muy asiduos a las redes podéis verla spoiler-free que es como realmente se disfruta". En lo personal, ni disfruté de la película ni comenté los cameos en la crítica (sí algunos en un artículo posterior avisando por activa y por pasiva de spoilers): es de tener cierta mala baba, sí, pero quizá llamar "pedófilos en la puerta de colegios" a un colectivo no es la manera de calmar esta supuesta mala relación entre la crítica y el director. Tampoco parece que le importe demasiado.

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