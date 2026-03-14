Los 5 mejores cameos con los que Santiago Segura nos ha sorprendido más en 'Torrente Presidente': de actores malditos a políticos metepatas

A la hora de enfrentarte a 'Torrente Presidente', ya imaginarás que te vas a encontrar con un festival de cameos, uno tras otro, con todos los clásicos básicos del cine de Santiago Segura.

Obviamente, hay SPOILERS de la película en este artículo, tanto de los cameos como de su argumento. Tú verás si nos hacemos unos cameillos o qué.

Al final, amiguetes como Florentino Fernández o Leo Harlem tenían que salir aquí sí o sí (de lo contrario nos habríamos sentido decepcionados incluso los más críticos con su cine), pero lo sorprendente es todo lo que no te esperas. Porque si algo hace 'Torrente Presidente' es subvertir tus expectativas en cuanto a cameos, multiplicándolos por veinte y yéndose allá donde nadie se lo había visto venir. ¡Vamos a ver los más sorprendentes!

Vito Quiles

Honestamente, no esperaba que el agitador de ultraderecha se dejase ver por una película que critica abiertamente aquello que defiende. En su defensa, lo hace en una escena que parodia a Pablo Echenique y la "moda" de tirarle el micrófono lo más lejos posible, pero pese a todo tendría que haberse planteado si realmente pinta algo aquí.

Alec Baldwin

Baldwin es un viejo conocido de Segura (apareció en 'Torrente 5' hace ya 12 años), y aquí vuelve para interpretar a uno de los personajes que más fama le ha dado en los últimos años: su Donald Trump del 'Saturday Night Live'. Por supuesto, lo hace de manera exageradísima pero igualmente divertida. Habrá mejores imitadores, pero no son Alec Baldwin.

Kevin Spacey

Era el secreto peor guardado del cine español (a mí me lo contaron semana y media antes del estreno, por ejemplo), pero efectivamente, el cancelado Kevin Spacey es el villano final de 'Torrente Presidente', el líder de los Illuminati que se ha empeñado en hacer de Torrente el líder de España, después de que el presidente actual se ensimismara consigo mismo. Toda una declaración de intenciones.

Bertín Osborne

De entre la caterva de cameos de la película, debo reconocer que sonreí a gusto con la ironía de poner a Bertín Osborne como Pedro Sánchez, mirándose al espejo y creyéndose imprescindible para España. De hecho, no solo tiene un aire, sino que Florentino Fernández como Patxi López lo convierte en la guinda del pastel. Cuando acierta también se dice, claro está.

Mariano Rajoy

Aunque se cuida mucho de decir una "rajoyada" como su público espera, el expresidente del gobierno se pasea en videollamada por 'Torrente Presidente' para dar tres consejos al protagonista desde el plató de 'La Sexta Noche'. No es una escena particularmente divertida, pero ver a Rajoy en pantalla grande siempre va a ser, de alguna manera, fascinante... aunque no suelte ninguno de sus greatest hits.

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