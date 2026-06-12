La temporada 3 de 'The Last of Us' encuentra de golpe dos villanos. Uno de ellos es el Mundial de fútbol 2026

Como se suele decir, tenemos una buena noticia y otra mala respecto a una de las series en emisión más potentes actualmente. Así que comenzaré con la buena. 'The Last of Us' acaba de anunciar el fichaje de Peter Sarsgaard para la temporada 3 de la serie de HBO Max.

El actor, al que hemos visto este año tanto en '¡La novia!' como en 'DTF St. Louis', interpretará a un personaje de nueva creación: Amon, uno de los líderes de los serafitas, este grupo antagónico de los videojuegos. Más allá de eso, no hay más detalles de su personaje.

Parón por selección

Este anuncio, sin embargo, coincide con la productora de la serie postapocalíptica anunciando que se va a tomar un descanso. Una pausa en el rodaje tan programada como provocada por cierto evento global que acaba de empezar su andadura: el Mundial de la FIFA 2026 que se celebra desde ayer 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos.

Siendo Vancouver, lugar donde graban, una de las sedes del evento futbolístico más grande que hay, los responsables de 'The Last of Us' han estimado poco prudente seguir con el rodaje de esta temporada 3, estimada (pero no confirmada del todo) como la última del drama.

Un parón que no sabemos hasta qué punto afectará los planes de lanzamiento de esta temporada 3. La idea es que el rodaje se extienda hasta finales de este 2026 (finales de noviembre, de hecho) cara a poder estrenar en algún momento de 2027, seguramente hacia la segunda mitad del año.

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