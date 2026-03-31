Las 8 mejores series HBO Max en 2026... hasta ahora

Aun con un horizonte algo incierto con todo el tema de la compra de Warner Bros por parte de Paramount, HBO Max es a día de hoy una de las plataformas imprescindibles para todo seriéfilo. Y es que el tener detrás de ellos un canal como HBO junto con algunas producciones externas que muestran que, efectivamente, "It's Not TV".

Así, en lo que vamos avanzando el año, vamos a destacar las que hasta ahora son las 8 mejores series de HBO Max en este 2026.

A Max Power

Una pequeña selección que iremos ampliando a lo largo del año en la que entran desde spin-offs de 'Juego de tronos', falsos docurrealities y estupendos dramas médicos junto a comedias desternillantes.

Por cierto, por si se os antoja corta la lista aquí tenéis lo mejor que estrenó HBO Max en 2025, tanto en series como en películas; pero ojo, porque estas son sus mejores miniseries y series de la historia de HBO. Así como las mejores series de Disney + y Prime Video el pasado año.

Volviendo a 2026, estas son las series favoritas de este año para el equipo, las mejores que ha estrenado Netflix y los animes que nos están fascinando.

'El caballero de los Siete Reinos' (A Knight of the Seven Kingdoms)

Creada por Ira Parker y George R.R. Martin | Reparto: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, etc. | Fecha de estreno: 19 de enero (6 episodios)

El nuevo spin-off de 'Juego de tronos' nos ha dado lo que no sabíamos que necesitábamos. Sin desperdiciar ni una micra de ADN del universo concebido por George R.R. Martin, nos encontramos con una serie pequeña pero estupenda. Una serie de aventuras caballerescas de las que quiero mil temporadas más para ya.

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'The Comeback' - Temporada 3

Creada por Lisa Kudrow y Michael Patrick King | Reparto: Lisa Kudrow, Damian Young, Laura Silverman, etc. | Fecha de estreno: 20 de marzo (8 episodios)

Temporada final y van a por todas en este último capítulo del intento de Valerie Cherish por volver a primera línea del show business. Incisiva y mordaz, la serie reflexiona sobre la irrupción de la IA en la televisión, con divertidísimos resultados.

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'DTF St. Louis'

Creada por Steven Conrad | Reparto: Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini | Fecha de estreno: 1 de marzo (7 episodios)

Casi que cuanto menos se sepa de esta miniserie, mejor. De hecho, la sinopsis oficial ha sido muy escueta. Digamos que es un misterio de asesinato que involucra a tres personas. Poco a poco, vamos quitando capas a la cebolla en lo que profundizamos en el puzle y en qué pasó realmente. Una serie cargada de humor negro y ritmo tranquilo pero eficaz.

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'Industry' - Temporada 4

Creada por Mickey Down y Konrad Kay | Reparto: Marisa Abela, Myha'la | Fecha de estreno: 11 de enero (8 episodios)

La serie que está haciendo maravillas para todos los que echan de menos ficciones como 'Succession', 'Billions' y esos universos llenos de gente que hace dinero como si fuese un zumo. Esta temporada están en pleno curso de reinvención en lo que sigue siendo tan provocativa como estimulante.

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'The Pitt' - Temporada 2

Creada por R. Scott Gemmill | Reparto: Noah Wyle, Patrick Ball, Katherine LaNasa, etc | Fecha de estreno: 9 de enero (15 episodios)

Estamos ya en las últimas semanas de la temporada pero qué gusto ha dado este segundo turno infernal de urgencias. La serie médica protagonizada por Noah Wyle sigue demostrando lo bien que se puede hacer la televisión aun ofreciendo algo con aroma de vieja escuela. Fantástica.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Portobello'

Creada por Marco Bellocchio | Reparto: Fabrizio Gifuni, Lino Musella, etc. | Fecha de estreno: 20 de febrero (6 episodios)

Bellocchio vuelve a meterse en la crónica negra y ese cruce entre crimen, política y todo lo que está en el ADN italiano con el fascinante relato de un presentador de televisión que se ve, sin comerlo ni beberlo, encarcelado por presunta pertenencia a la camorra.

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'Primal' - Temporada 3

Creada por Genndy Tartakovsky | Fecha de estreno: 11 de enero (10 episodios)

Cuando Genndy Tartakovsky tiene una idea para hacer lo imposible con un personaje al que ha matado, uno se calla y admira el grandísimo trabajo que ha hecho. Más pulp que nunca, las aventuras del cavernícola sigue dándonos espectaculares raciones de buena épica.

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'Rooster'

Creada por Bill Lawrence y Matt Tarses | Reparto: Steve Carrell, Danielle Deadwyler, Charly Clive, etc | Fecha de estreno: 8 de marzo (10 episodios)

Tengo pendiente de hablar de esta comedia pero me ha sorprendido muy gratamente esta comedia entre lo familiar y lo universitario (a lo 'La directora'). Una serie ligera, sin demasiadas pretensiones pero que funciona como un tiro. Recomendadísima.

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