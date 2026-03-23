Lleva 3 temporadas en 21 años y 'The Comeback' sigue siendo tan imprescindible como relevante. La excelente comedia de HBO atiza a la IA en su canto de cisne

Muchas veces hablamos (recientemente con 'Stranger Things') del lapso entre temporadas que a veces nos encontramos con según qué series. Y de repente regresa 'The Comeback' para decir al resto de ficciones que son unos aficionados. Y es que hasta yo mismo me he sorprendido viendo que la comedia protagonizada por Lisa Kudrow ('Friends') ha hecho tres temporadas en 21 años.

De hecho, hoy regresa con su temporada 3 poniéndonos nada más comenzar al día por si nos preguntábamos qué había sido de Valerie Cherish esta última década larga (la temporada 2 se estrenó en 2014). Y, la verdad, cada segundo de espera ha valido la pena porque estamos, de nuevo, ante una de las mejores comedias en HBO.

The StudIA

A pesar de no gozar de la popularidad de otras series sobre el showbusiness (ahí tenemos la reciente 'The Studio'), 'The Comeback' sirve como un termómetro de la industria en los tiempos que corren y las tendencias por venir. Ya de por sí la primera temporada se estrenó casi a la par que 'The Office' con el formato de falso documental estando todavía en pañales.

Pero también temáticamente. Es verdad que la Valerie Cherish de Lisa Kudrow competiría con Michael Scott en ese humor incómodo pero también su historia es la de una actriz popular allá por los 90 que lucha por ser relevante en una industria obsesionada con los nuevos formatos y no quedarse atrás en tendencias. La primera temporada, habló del auge de la telerrealidad; la segunda, de la dramedia y los antihéroes; la tercera... toca la Inteligencia Artificial.

De hecho, la temporada 3 arranca precisamente con la huelga de guionistas (y posteriormente de actores) de 2023. Un paro en Hollywood en el que el uso de Inteligencia Artificial fue más que debatido entre los sindicatos y las majors. Sin hacer demasiado spoilers, es en ese momento cuando Valerie recibe una oportunidad de oro: protagonizar su propia comedia. ¿El giro (y el secreto)? está escrita con IA.

Lisa Kudrow y Michael Patrick King se ponen a reflexionar sobre la IA y todo lo que implica para el modelo de negocio, para Hollywood, en lo que será el canto de cisne de la serie y de Valerie, que a su "cierta edad" ya no se ve para muchas. Si bien hay un tinte de melancolía por esta circunstancia, en ningún momento el humor se pierde.

En parte, Kudrow y King parecen decir con esta temporada un "esto no te lo da la IA". El salto entre temporadas es evidente y el tono e historia reflejan que nueve, doce o los años que sean son un antes y un después. No es la misma situación en 2014 que en 2026, a pesar de que las luchas por mantenerse al pie del cañón son sempiternas.

Esta evolución también se nota en el estilo. Sin dejar de tener ese aspecto de falso documental, 'The Comeback' apuesta por algo bastante más convencional. Sí, sigue estando Jane (Laura Silverman) en medio y se añade al seguimiento de la actriz Patience (Ella Stiller) como ¿responsable? de redes sociales, pero la serie se aleja de la observación documental. Si bien seguimos siempre el punto de vista de Valerie, este estilo parece decirnos claramente que esto trasciende al personaje. Que todos estamos en el mismo barco.

Más allá del debate que surge con la temática, lo cierto es que 'The Comeback' sigue siendo fiel a sus temas principales del crepúsculo de una actriz. Los chistes, los comentarios mordaces y la sátira funcionan de forma sublime, haciendo del canto de cisne de la serie de HBO una exquisitez.

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