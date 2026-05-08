Uno de los mejores animes del año llega ya mismo a Netflix. Un shonen que se salta las reglas con una protagonista que busca vengar a su familia

En los últimos años han salido varios mangas curiosos de la revista Weekly Shonen Jump, que parece que está apostando por protagonistas e historias un poco diferentes a los tradicionales (ahí tenemos el romance deportivo de 'Blue Box'). Pero sin duda, uno que rompe moldes del todo es 'Akane-banashi', que acaba de estrenar anime y ya es una de las mejores series que podemos ver este año.

Con cuentas pendientes

De entrada, 'Akane-banashi' no es una historia con grandes secuencias de acción, sino que es una comedia dramática centrada en el día a día de su protagonista. Aunque sí que es, en cierta manera, una historia de superación y venganza, aunque Akane busca abrirse camino en el mundo del rakugo y resarcirse contra los que arruinaron a su padre hace años.

El rakugo es un arte japonés de narrativa, en la que los intérpretes cuentan historias sentados en un escenario valiéndose solo de su talento para actuar y su desparpajo. Quizás no es el tipo de historia que esperamos en la Shonen Jump, la casa de mangas como 'Dragon Ball', 'One Piece' o 'Boku no Hero Academia', pero ahí está Akane liderando uno de los mangas más populares de la revista ahora mismo.

Su anime se estrenó este abril y es una auténtica fantasía, que eleva todavía más la narrativa del manga. Y si aún lo tenemos pendiente, el próximo 17 de mayo 'Akane-banashi' comienza a llegar a Netflix, para volverse mucho más accesible y permitir que el gran público la descubra.

Hasta ahora 'Akane-banashi' se podía ver únicamente en AnimeBox, donde continúa estrenándose un capítulo semanalmente. Queda por ver si la emisión de Netflix se pondrá al día con la emisión japonesa desde el primer momento o irá varias semanas por detrás, aunque es una oportunidad perfecta de descubrir la historia de Akane y el fascinante mundo del rakugo si aún no la teníamos en nuestro radar.

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