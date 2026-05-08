Esta película superó el éxito de 'Avatar' y ahora lo repite en Netflix. Y con razón, es divertida, sorprendente y entrañable

Checco Zalone lleva años siendo uno de los humoristas italianos que más éxito tenía en el país. Sus películas siempre funcionaban mejor cuando retrataban personajes miserables, egoístas o ridículos y 'Buen Camino' mantiene parte de ese espíritu, pero también deja claro que algo ha cambiado. La película -que viene de convertirse en la más taquillera de la historia reciente en Italia y ahora triunfa en Netflix- apuesta esta vez por un protagonista mucho más caricaturesco: un multimillonario desconectado de la realidad que emprende el Camino de Santiago para recuperar a su hija.

Y aunque eso hace que la sátira sea menos incómoda y bastante más amable, el filme sigue teniendo suficientes momentos absurdos, irreverentes y genuinamente divertidos como para convertirse en una comedia muy fácil de disfrutar.

No hay camino al andar

Lo mejor que tiene 'Buen Camino' es lo ligera que es, incluso aunque esto implique renunciar a la mordacidad que puede caracterizar a Zalone. Aquí interpreta a un magnate desconectado de la realidad, rodeado de lujos y completamente incapaz de relacionarse con su hija. Y aunque la sátira se vuelve más obvia, también adquiere cierta ternura.

La película utiliza el Camino de Santiago como excusa para construir la clásica historia de transformación personal. El problema es que el cambio del protagonista resulta demasiado rápido y poco creíble. Pasa de ser prácticamente indiferente hacia su hija a embarcarse en una aventura emocional sin que la película termine de justificar bien esa evolución.

Aun así, a pesar de los problemas que pueda tener, 'Buen Camino' tiene escenas donde el humor funciona muy bien. Algunos chistes incómodos, comentarios políticamente incorrectos y pequeñas situaciones absurdas recuerdan por qué consiguió convertirla en la película más taquillera de Italia.

Hay momentos donde todavía aparece ese humor incómodo que juega con prejuicios, contradicciones y temas delicados, pero la película casi nunca se atreve a llevarlos demasiado lejos. Todo termina siendo más suave, más sentimental y menos agresivo de lo que cabría esperar de alguien que solía destacar precisamente por incomodar al espectador.

Es cierto que la dirección es bastante televisiva, que algunos personajes secundarios están desaprovechados y que el guion parece construido a base de sketches, pero también es una película ligera y lo suficientemente entretenida como para entender por qué el público la ha convertido en un éxito gigantesco tanto en Italia -donde ha superado en taquilla las cifras de 'Avatar'- como ahora en Netflix.

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