La precuela de 'Una rubia muy legal' desvela su tráiler. La serie de Prime Video nos lleva a los orígenes del personaje inmortalizado por Reese Witherspoon

25 años después, volvemos al universo de 'Una rubia muy legal' (Legally Blonde). La saga de películas protagonizadas por Reese Witherspoon regresa en forma de precuela televisiva. Se titula 'Elle', se estrena el 1 de julio en Prime Video y ya podemos ver su teaser tráiler.

Protagonizada por Lexi Minetree como una (aún más) joven Elle Woods, la serie seguirá los años de instituto de la protagonista. Como podemos ver en el adelanto, todo arrancará cuando se verá arrastrada con su familia a una nueva ciudad, donde tendrá que lidiar con los altibajos propios de ajustarse al instituto.

Una rubia menos legal

Según la sinopsis oficial:

«La primera temporada de Elle sigue a Elle Woods antes de que se sintiera como un “pez fuera del agua” en Harvard. La conocemos en 1995, en pleno instituto, desenvolviéndose en un entorno lleno de altibajos, donde lidia con amistades complicadas, romances prohibidos y decisiones de moda bastante cuestionables. A lo largo de todo este proceso, Elle encuentra en su familia su principal apoyo y refuerza aún más el vínculo con su madre, demostrando que pueden superar cualquier cosa que la vida les depare siempre que se tengan la una a la otra. Con cada reto al que se enfrenta, Elle se acerca más a la Elle Woods que todos conocemos y amamos.»

Junto a Minetree, el reparto de 'Elle' cuenta con June Diane Raphael y Tom Everett Scott como sus padres. Además, podremos ver a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz junto a Jessica Belkin, Danielle Chand, Matt Oberg, Chloe Wepper, Logan Shroyer, Sharon Taylor, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada y el recientemente fallecido James Van Der Beek.

'Elle' cuenta con la propia Reese Witherspoon de productora ejecutiva. Sin embargo, la serie está creada por Laura Kittrell, quien ejerce de showrunner junto a Caroline Dries. Jason Moore dirige los dos primeros episodios.

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