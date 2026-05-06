'Alta Costura' es la otra cara de 'El Diablo Viste de Prada'. Una Angelina Jolie espectacular no camufla una película vacía

Para los que lo vemos eternamente desde fuera, el mundo de la moda siempre será gracioso precisamente porque se toma a sí mismo tremendamente en serio. La ironía y la comedia en los desfiles (que haberlos, haylos) siempre delatan cierta grandilocuencia, que rara vez está perlada de autocrítica. Y quizá por eso el espectador normal entra tan bien en 'El Diablo Viste de Prada', que sabe girar las tuercas exactas para mofarse sin molestar a la industria, y tan de lado a 'Alta Costura', una película cuyo mensaje queda emborronado por su propia seriedad en un drama a tres bandas que, simplemente, no es capaz de ir más allá de su mero planteamiento.

Moda sin diabluras

'Alta Costura' nos abre, nada más empezar la película, tres caminos distintos por los que transitar, que se entrecruzan pero nunca llegan a ser paralelos ni a complementarse. La película no llega a estar abarrotada de tramas y personajes, pero sí que es notoriamente dispersa: en su intención por crear tres lineas argumentales distintas, todas resultan infradesarrolladas y, al mismo tiempo, alargadas de manera innecesaria. Cuando llegamos al final, tan solo sentiremos completa la historia de Maxine, una fantástica Angelina Jolie que interpreta a una directora de cine con cáncer, mientras que las otras dos (una modelo primeriza y una maquilladora con una carrera alternativa) permanecen como meras anécdotas sin final.

Alice Winocour, su directora (autora también de 'Mustang' o 'Recuerdos de París') realiza un trabajo plano y falto de emoción, que tan solo muestra garra y personalidad en el desfile de moda final que sirve como espectacular clímax visual que, todo sea dicho, no se ha ganado en absoluto. Lejos de ese tormentoso paseo, 'Alta Costura' parece, simplemente, dedicarse a pasear por su propia trama, sin centrarse en las injusticias, el glamour ni los entresijos del mundo de la moda. Y en este desenfoque tonal es donde descarrila: no sabe qué tipo de película es, y, al final, la consecuencia lógica es que al espectador tampoco le importa demasiado.

El equilibrio de tramas en una película que se presupone coral no depende tan solo de dar la misma longitud a unas que otras, sino que todas sean igualmente importantes. Claramente, Winocour quiere poner el foco en la historia de Maxine, sus problemas materno-filiales y su futuro roto por una enfermedad inesperada, pero se ve obligada a dedicarle el mismo tiempo al resto de historias, que se pierden entre fiestas, reuniones, ensayos y conversaciones banales, parezcan un obstáculo que pasar antes de volver a ver a una Jolie pletórica, que desde 'Eternals' parece escoger sus papeles de forma metódica y asegurándose de dejar siempre en ellos una parte de sí misma.

¡Vamos, desfilando!

La película gana enteros cuando el personaje de Jolie muestra una vulnerabilidad que trata de ocultar constantemente (esa escena borrándose las manchas de rotulador del hospital). O lo que es lo mismo, cuando se aleja de las pasarelas para hablar sobre el poder, los sueños destrozados, el dolor de crear y el sexo como barrera y libertad comunicativa. Es ahí donde 'Alta Costura' está realmente cómoda y puede prosperar, realizando admirables paralelismos con la industria de la moda. Sin embargo, su indefinición es manifiesta y culmina, de manera inevitable, en un final abierto muy poco satisfactorio: no hay discurso, temática ni intenciones en esta mezcla, y el resultado es muy pobre.

Conste que esta no es, per se, una mala película. En parte porque, cuando no se toman riesgos, es muy difícil que salga algo abismalmente desastroso o abrumadoramente bueno. Es el caso de 'Alta Costura', que transcurre con una agradable parsimonia pero, en el fondo, acaba notándose totalmente hueca, vestida con un complejo traje que trata de disfrazar su vacío estilístico pero sin conseguirlo. Al inicio de la cinta, Maxine define la moda como "inútil pero necesaria", y son dos adjetivos que le pegan bien a la propia película: sí, cintas como estas, que tengan buenas intenciones y quieran ir más allá son más que necesarias en el panorama actual... pero es tan blanda que termina traicionando sus propias pretensiones haciendo gala de cierta inutilidad narrativa que le impedirá ser recordada en el futuro.

El mundo de la moda puede tratarse en serio contando historias apasionantes, pero no es el caso de esta 'Alta Costura' que utiliza el escenario para construir, de manera muy endeble, tres personalidades que apenas sirven como meros bosquejos y que, más allá del planteamiento, no son capaces de ir más allá, repitiéndose a sí mismas una y otra vez. Por mucho que su tramo final sea fantástico a todos los niveles, no compensa un metraje tan liviano como desierto de personalidad propia. Otra vez será.

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