El salvaje tráiler de 'Posesión infernal: En llamas' apunta al bombazo de terror de este verano y, de paso, nos hace coger un miedo terrible a los lavavajillas

Hace cosa de dos semanas pudimos echar un primer vistazo a 'Evil Dead Burn' —en nuestra tierra 'Posesión infernal: En llamas'—, que se presentó al fandom con un teaser tan breve como intenso que prometía unas buena dosis de intensidad y salvajadas marca de la casa. Pues bien, hoy mismo, la gente de Sony ha compartido el primer tráiler en condiciones para uno de los títulos más esperados de su catálogo estival, y qué queréis que os diga... necesito esta animalada para ayer.

Familia, la Sagrada y colgada de un cuadro

En poco más de dos minutos, la tercera 'Posesión infernal' "moderna" —por llamar de algún modo a las producciones de la franquicia estrenadas desde 2013, incluyendo el fantástico remake homónimo de Fede Álvarez— se las ha apañado para demostrar que los Deadites aún tienen mucho tirón y que los cineastas expertos en género no están cortos de ideas grotescas para hacer que nos retorzamos en la butaca.

En esta ocasión, el padre de la criatura ha sido Sébastien Vanicek, que toma el testigo de un Lee Cronin que ha seguido estomagando —para bien— al respetable con su versión de 'La Momia' y que continúa volcado en el terror más puro después de su fantástica cinta arácnida 'Vermin: La plaga'. El galo prometió servirnos en bandeja de plata algo "crudo y brutal", y a juzgar por este aperitivo, parece que va a cumplir con su palabra.

A pesar de darme la sensación de que ha habido cierto abuso del CGI para moldear algunas setpieces —esos Deadites escalando tejados se las traen—, el acabado general tiene una pinta lo suficientemente sólida como para estar a la altura de la mencionada 'Posesión infernal' de 2013 y su continuación 'El despertar'. Pero, dejando esto a un lado —y los lavavajillas con la cubertería expuesta apuntando hacia arriba—, ¿qué nos va a ofrecer 'Burn' en términos argumentales?

Su sinopsis nos aclara las cosas un poquito:

Después de la pérdida de su esposo, una mujer busca consuelo con su familia política en su aislada casa familiar. A medida que uno por uno se transforman en Deadites —convirtiendo la reunión en una reunión familiar del infierno— ella descubre que los votos que tomó en vida... perduran incluso en la muerte.

No sé vosotros, pero yo no puedo esperar a ver qué se ha sacado de la manga Vanicek para mantener el listón lo suficientemente alto como para satisfacer a los devotos de la franquicia, que no somos pocos. De momento, ver a un Deadite sacándose un reposacabezas incrustado en la cara con tantísimo salero invita al optimismo, pero para comprobar en qué acaba la cosa tendremos que esperar hasta el próximo 17 de julio.

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