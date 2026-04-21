'Evil Dead Burn' tiene una pinta increíble. La nueva entrega de 'Posesión infernal' presenta un intenso tráiler que apunta a una carnicería de cinco tenedores

Quién nos iba a decir que la franquicia 'Posesión infernal' iba a tener un futuro tan brillante alejada de Sam Raimi, Bruce Campbell y su icónico Ash Williams. Después de la soberbia 'El ejército de las tinieblas', la licencia 'Evil Dead' tomó derroteros muy diferentes y con mucho menos cachondeo de la mano de Fede Álvarez y Lee Cronin en el fantástico reinicio y en la no menos encomiable 'El despertar', pero a los Deadites aún les quedan muchas almas que devorar.

Salvajada sin cortes

La siguiente parada de la peculiar carnicería demoníaca de la saga se titula 'Evil Dead Burn', está dirigida por Sébastien Vanicek —responsable de la notable 'Vermin: La plaga'— y acaba de presentar un tráiler que, personalmente, ha disparado todas mis expectativas hacia la producción con un plano secuencia agotador en el que se usa el segundo término y el fuera de campo con una mala leche impresionante.

En lo que respecta a la historia, la sinopsis de 'Evil Dead Burn' nos cuenta lo siguiente:

Evil Dead Burn desata el viaje más salvaje y aterrador de la franquicia hasta la fecha, arrasando en las pantallas grandes con un capítulo totalmente nuevo de carnicería y caos demoníaco. Después de la pérdida de su esposo, una mujer busca consuelo con su familia política en su aislada casa familiar. A medida que uno por uno se transforman en Deadites —convirtiendo la reunión en una reunión familiar del infierno— ella descubre que los votos que tomó en vida... perduran incluso en la muerte.

La cinta contará con un reparto internacional en el que figuran nombres como los de Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude, Greta Van Den Brink y una Souheila Yacoub a quien pudimos ver en 'Dune: Parte Dos' interpretando a una soldado FREMEN y a la que Vanicek ha elogiado del siguiente modo:

He admirado durante mucho tiempo el trabajo de Souheila en Francia, particularmente en el teatro. Aporta una fisicidad e intensidad emocional únicas a sus interpretaciones, exactamente el tipo de presencia cruda y visceral que estaba buscando en Evil Dead Burn.

Las buenas palabras del cineasta galo van más allá de su reparto, y ha reivindicado la IP como un auténtico caramelito para los cineastas con ganas de jugar y desatar su lado más oscuro.

Evil Dead es como un patio de recreo creativo, un laboratorio audaz para cineastas deseosos de explorar algo crudo, brutal y profundamente transgresor. Quiero que la gente se sienta físicamente agotada cuando salga del cine, como si hubiera pasado por un viaje emocional e intenso. La ambición sigue siendo la misma que con Vermin: crear una experiencia visceral y sensorial que golpee a la audiencia en el estómago.

'Evil Dead Burn' llegará a las salas de cine estadounidenses el próximo 24 de julio. Esperemos que no tarde mucho en confirmarse una fecha en nuestro país, porque esto tiene una pinta deliciosa.

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