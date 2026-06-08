Vuelve la Fiesta del cine un año más. Estas son las 4 mejores películas que ver en salas para aprovechar la semana

Cada vez hace más calor y cada vez hay blockbusters más voluminosos en las carteleras. Sí, ya estamos en época veraniega, y como suele suceder para incentivar la asistencia, vuelve la Fiesta del Cine para ofrecer a los espectadores la oportunidad de ver películas al mejor precio posible: 3,50 euros por entrada.

A pesar de que muchos estrenos gordos copan la atención, hay también una gran variedad de propuestas a las que se puede acudir buscando algo diferente. De terror a comedia provocadora, pasando también por dramas profundos y hasta ensoñaciones ambiciosas. Todo esto se puede encontrar en las recomendaciones que se enlistan a continuación.

‘Backrooms’

Dirección: Kane Parsons. Reparto: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Mark Duplass.

Hay mucho atrevimiento y también inconsciencia en cómo aborda el joven Kane Parsons la inquietud del espacio liminal a través del horror analógico en la que está siendo la película de terror del momento. Pero, ante todo, es una de las experiencias más únicas e indescriptibles que hay ahora mismo en los cines, y puede ser el comienzo de una gran carrera de una voz especial en el cine, por lo que igual vale la pena arriesgarse.

‘El drama’ (’The Drama’)

Dirección: Kristoffer Borgli. Reparto: Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates.

No sólo hay que comprarle a Kristoffer Borgli un sentido del humor muy especial, sino también una cuestión central que da para bastante discusión al acabar la proyección. ‘El drama’ es una película kamikaze, pero una muy gratificante en cuanto entras en su juego, algo que resulta fácil gracias a una pareja protagonista comprometida.

‘Resurrection’ (’Kuang ye shi dai’)

Dirección: Bi Gan. Reparto: Jackson Yee, Shu Qi, Mark Chao, Li Gengxi, Hao Lei.

El canto de amor más directo al cine que se puede ver ahora mismo, y una de las experiencias más inabarcable que nos va a dar el séptimo arte este año. Bi Gan no va a tender especialmente la mano para que comprendas todo lo que está sucediendo en esta caza al soñador a lo largo de la historia del medio, pero te va a ofrecer muchas cosas capaces de despertar tu asombro de una manera que no esperabas, incluyendo un plano secuencia bien largo que te deja con la mandíbula abierta.

‘Yo no moriré de amor’

Dirección: Marta Matute. Reparto: Júlia Mascort, Sonia Almarcha, Tomás del Estal, Laura Weissmahr.

El primer largometraje de Marta Matute ha generado un revuelo interesante desde su paso en el Festival de Málaga, donde fue premiada como la mejor película, aunque su alcance sigue siendo limitado por su condición de propuesta de autor íntima. No por ello debería dejarse pasar la oportunidad de ver una de las películas más devastadoras y reales que va a dar el cine español este año.

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